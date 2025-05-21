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ТАСС

Мишустин ждет решений по снижению стоимости вывода полезной нагрузки в космосе

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Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС
Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС.
Источник изображения: globallookpress.com, Bill Ingalls – NASA via CNP/Consolidated News Photos

Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос, отметил председатель кабмина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ждет от профильных специалистов решений по кратному снижению стоимости выведения полезной нагрузки космических аппаратов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

"Одним из важнейших ключевых вызовов сегодня является необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки. Ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос. Все задачи достаточно ресурсоемкие", - отметил глава кабмина.

Мишустин со ссылкой на оценки специалистов рассказал, что для выполнения этих задач в ближайшие три года надо предусмотреть суммарно более 1 трлн руб., а в перспективе до 2036 года - около 4,5 трлн руб. Премьер отметил, что это потребует максимально взвешенного использования всех доступных ресурсов страны.

"При подготовке долгосрочной финансовой модели должны быть, конечно, тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг, обеспечения устойчивого спроса на них, что создаст условия для объединения усилий государства и бизнеса, но и, что очень важно, позволит сюда привлечь частные инвестиции", - добавил глава кабмина.

Эффективность производства

По словам Мишустина, особое внимание следует уделить повышению эффективности промышленного сектора, где целесообразно внедрить инструменты централизованного планирования и контроля за деятельностью профильных предприятий.

При этом все производственные программы должны быть синхронизированы. "Любое дублирование работы исключено, как и наличие избыточных мощностей. Вообще вопрос масштабирования производственных процессов - это сегодня вопрос один из самых важных, в том числе и для космической отрасли", - подчеркнул премьер. 

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