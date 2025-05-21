Войти
Деловая газета "Взгляд"

Breaking Defense сообщил о возможном перераспределении ресурсов для ВВС США

244
0
0
Истребители Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС США
Истребители Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС США.
Источник изображения: Lockheed Martin

Планы модернизации авиационных сил Соединенных Штатов могут привести к сокращению финансирования других видов вооруженных сил страны, заявил порталу Breaking Defense начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

Развитие ВВС США может потребовать перераспределения ресурсов от других подразделений вооруженных сил, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал Breaking Defense и заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина. Он отметил, что необходимость повышения финансирования авиации связана с акцентом Соединенных Штатов на сдерживание Китая.

В феврале в Пентагоне сообщили о планах сократить расходы оборонного бюджета на 2026 финансовый год на 50 млрд долларов или 8% от общего объема. Эти меры предполагают формирование списка корректировок бюджета и последующее перераспределение средств в соответствии с приоритетами политики действующего президента США Дональда Трампа.

Генерал Олвин подчеркнул в интервью, что цель не предусматривает развития ВВС за счет других подразделений, однако подобный сценарий может стать следствием сокращения бюджета. Он добавил, что изменение финансирования может повлиять на структуру командования воздушных сил, а окончательное решение о распределении средств примет руководство Минобороны. По данным портала, ВВС рассматривают в качестве источников дополнительных средств менее приоритетные сухопутные и морские силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль отложена из-за неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки от покупки самолетов F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации этих самолетов.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
США
Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами