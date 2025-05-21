Breaking Defense сообщил о возможном перераспределении ресурсов для ВВС США

Планы модернизации авиационных сил Соединенных Штатов могут привести к сокращению финансирования других видов вооруженных сил страны, заявил порталу Breaking Defense начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

Развитие ВВС США может потребовать перераспределения ресурсов от других подразделений вооруженных сил, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал Breaking Defense и заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина. Он отметил, что необходимость повышения финансирования авиации связана с акцентом Соединенных Штатов на сдерживание Китая.

В феврале в Пентагоне сообщили о планах сократить расходы оборонного бюджета на 2026 финансовый год на 50 млрд долларов или 8% от общего объема. Эти меры предполагают формирование списка корректировок бюджета и последующее перераспределение средств в соответствии с приоритетами политики действующего президента США Дональда Трампа.

Генерал Олвин подчеркнул в интервью, что цель не предусматривает развития ВВС за счет других подразделений, однако подобный сценарий может стать следствием сокращения бюджета. Он добавил, что изменение финансирования может повлиять на структуру командования воздушных сил, а окончательное решение о распределении средств примет руководство Минобороны. По данным портала, ВВС рассматривают в качестве источников дополнительных средств менее приоритетные сухопутные и морские силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль отложена из-за неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки от покупки самолетов F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации этих самолетов.

Дмитрий Зубарев