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В России начали испытания плавающего БТ-3Ф

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Кадр: Telegram-ĸанал «Ростех»
Кадр: Telegram-ĸанал «Ростех».

«Ростех»: бронетранспортер БТ-3Ф вышел на госиспытания

«Ростех» начал государственные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, который разработали для морской пехоты. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" сообщил о том, что плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, вышел на этап государственных испытаний. Техника должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, на ходу и на плаву», — говорится в сообщении.

Гусеничная машина может транспортировать до 12 десятников со снаряжением. БТ-3Ф оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером. Кроме того, БТ-3Ф оснащен тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.

Ранее в мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Техника получила решетчатые экраны для защиты корпуса и мангалы, прикрывающие башню.

Вот это да!

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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