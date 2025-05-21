Южнокорейская компания предложит арендовать спутник

Корейская компания SI Imaging Services предложит спутник в аренду

Корейская компания SI Imaging Services предложит услугу по сдаче собственного спутника в аренду. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Думайте об этом как о [сервисе по аренду жилья] Airbnb для спутников дистанционного зондирования», — сказал исполнительный вице-президент Satrec Initiative (материнской компании SI Imaging Services) Юджин Ким.

Контроль над управлением 650-килограммовым спутником SpaceEye-T, способным делать снимки с разрешением 25 сантиметров на пиксель, предполагает использование зашифрованного канала связи, что позволит избежать утечек чувствительной информации. Первый клиент сможет арендовать космический аппарат уже в октябре.

В марте 2022 года издание сообщило, что компания SI Imaging Services отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.

Вот это да!