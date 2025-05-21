Мишустин: РФ нужно наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов

Это необходимо для развертывания многоспутниковых группировок, указал председатель правительства

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия должна начать масштабный конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию космической отрасли.

"Для развертывания многоспутниковых группировок предстоит наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов", - отметил председатель правительства.

Он добавил, что конвейерное производство спутников предполагает "значительное уменьшение их массы и габаритных характеристик с переходом на новые унифицированные платформы", а также обязательное сокращение трудоемкости производства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути. Согласно поручению президента, до 1 июля 2025 года должны быть представлены предложения по созданию орбитальной группировки, включая сроки, объемы и источники финансирования.