Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

SpaceNews: Китайская миссия Tianwen-2 к квазиспутнику Земли стартует 28 мая

Китайская миссия Tianwen-2 к квазиспутнику Земли — астероиду (469219) Камоалева — стартует 28 мая. Дата стала известна изданию SpaceNews.

В настоящее время на космодроме Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (Китай) продолжается подготовка к предстоящему запуску — космический аппарат Tianwen-2 устанавливается в головную часть ракеты Long March 3B.

Запуск носителя со станцией запланирован на 28 мая в период с 19:00 по 23:00 московского времени. Резервные даты — 29 и 30 мая.

В феврале Китайское национальное космическое управление сообщило, что аппарат Tianwen-2 прибыл на космодром Сичан.

По популярной версии астероид (469219) Камоалева может быть осколком Луны. Главная задача Tianwen-2 — забор образцов грунта с небесного тела, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и доставка их на Землю, что займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. После доставки при помощи капсулы образцов на Землю миссия совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS.