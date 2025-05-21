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Интерфакс-АВН

Корректировка стратегических планов в области космической деятельности завершается - премьер-министр РФ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что завершается корректировка стратегических планов в области космической деятельности.

"По поручению главы государства совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" завершается корректировка стратегических планов в области космической деятельности", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие космической отрасли".

По его словам, в доработанный нацпроект войдут прорывные направления, способные придать мощный импульс развитию научной мысли и стать основой для промышленного роста на десятилетия вперед.

В числе этих прорывных направлений премьер назвал программы фундаментальных исследований космических объектов, пилотируемых полетов, строительство полностью отечественной орбитальной станции, массовый конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок.

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