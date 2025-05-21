Минобороны Нидерландов подписало контракт на закупку гранатометов М4 "Карл-Густав"

ЦАМТО, 20 мая. Минобороны Нидерландов объявило о подписании со шведской компанией Saab контракта на поставку партии 84-мм ручных противотанковых гранатометов М4 "Карл-Густав".

Как заявлено, последняя версия "Карл-Густав" заменит состоящие на вооружении ВС Нидерландов гранатометы Panzerfaust-3 (PzF-3), максимальная дальность стрельбы которых составляет 600 м.

Ключевые детали контракта, включая количество заказанных систем и стоимость сделки, пока не раскрываются. По информации Министерства обороны, передача гранатометов заказчику начнется до конца 2025 года. Поставка всех заказанных систем вооружения должна быть завершена в 2028 году.

Министерство обороны Нидерландов отметило, что М4 "Карл-Густав" обеспечивает большую дальность стрельбы по сравнению с Panzerfaust-3. Кроме того, шведская система позволяет выполнять пуск боеприпасов различных типов, включая программируемые.

Как сообщал ЦАМТО, гранатомет "Карл Густав" предназначен для поражения бронетехники и живой силы противника. Последняя версия 84-мм гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Гранатомет совместим со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, М4 "Карл Густав" обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат. В зависимости от типа боеприпаса, дальность стрельбы М4 составляет от 600 до 800 м.