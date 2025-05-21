Al Jazeera: переговоры по Украине идут на условиях Москвы

Контакты Москвы и Киева возобновились после трехлетнего перерыва в условиях полного доминирования россиян как на поле боя, так и в переговорном процессе, пишет автор статьи на сайте Al Jazeera. Нет сомнений в том, что конфликт может закончиться только на условиях Москвы.

Леонид Рагозин

В пятницу, 16 мая, российская и украинская делегации встретились в Стамбуле, чтобы попытаться положить конец трехлетнему конфликту на Украине. Переговоры продемонстрировали разительный контраст между двумя сторонами: Россия выглядела уверенной и понимающей свои цели, а Украина – нерешительной и непоследовательной.

Россия уже давно четко обозначила свою позицию относительно контуров потенциального урегулирования, если не считать ее расчетливой неопределенности в территориальных вопросах, которую она сохраняет в качестве рычага давления. Москва продолжает настаивать на возвращении к Стамбульским соглашениям, сорванным Великобританией и США весной 2022 года. Она также претендует на сохранение освобожденных ею с тех пор территорий и, возможно, на присоединение еще и других территорий, хотя о каких именно [территориях] идет речь, пока неизвестно.

Позиция проукраинской коалиции, напротив, хаотична. Соединенные Штаты заняли практически нейтральную позицию. В то же время Украина и ее европейские союзники работают над тем, чтобы помешать Вашингтону оказывать давление на Киев, заставляя его заключить мир, который они считают преждевременным и несправедливым.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа открыта для любого механизма, который положит конец конфликту. Тем временем Украина и ее европейские партнеры настаивают на 30-дневном прекращении огня в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров.

Непосредственно перед началом встречи в Стамбуле Киев заявил, что украинская делегация не будет ничего обсуждать с русскими до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Европейские страны поддержали это требование, пригрозив ужесточением антироссийских санкций. Вопрос о том, откажется ли в конечном итоге Украина от этого требования, оставался в значительной степени неопределенным до начала прямых переговоров, состоявшихся в пятницу в Стамбуле.

Когда делегации покинули зал переговоров и предстали перед прессой, они оставили этот вопрос без ответа. Обе стороны согласились продолжить контакты, но вопрос о прекращении огня все еще стоит на повестке – возможно, чтобы сохранить лицо, президент Украины Владимир Зеленский продолжает участвовать в переговорном процессе. Однако маловероятно, что русские согласятся на прекращение огня, пока не увидят четкого пути к окончательному соглашению.

Цель игры в прекращение огня предельно ясна, особенно для ее целевой аудитории – администрации Дональда Трампа. Прекращение огня явно работает против Москвы, чье главное преимущество на переговорах – медленное, но неуклонное продвижение российских войск по всей линии фронта протяженностью более 1000 километров.

Требование украинцев и европейцев было решительно отвергнуто. Его настоящая цель состоит в том, чтобы сорвать переговоры, настроить Трампа против Путина и возродить долгосрочную стратегию, направленную на победу над Россией путем сочетания усиленной военной поддержки Украины и новых экономических санкций против Москвы.

Эта стратегия не нова, и за последние три года она уже дорого обошлась Украине: были потеряны огромные территории и критически важная инфраструктура, сотни тысяч человек погибли, а 6,9 миллиона человек, в основном женщины и дети, покинули страну – вероятно, навсегда.

В ответ на то, что она считает манипуляцией, Россия отправила делегацию с более низким, чем ожидалось, политическим статусом. Тем не менее в нее вошли высокопоставленные военные и дипломаты, способные обсудить все технические аспекты возможного соглашения. Ее послание было таковым: Москва готова к предметным переговорам, если они выйдут за рамки формальных ультиматумов.

Позиция России относительно контуров урегулирования не изменилась со времени предыдущих Стамбульских переговоров, прошедших весной 2022 года, когда она настаивала на нейтральной Украине с ограничением численности ее вооруженных сил.

Единственное отличие сейчас – это территория. Согласно Стамбульскому соглашению 2022 года, Россия должна была отвести войска к границам, существовавшим до 24 февраля. Теперь она претендует на территории, занятые ею с тех пор, и сохраняет стратегическую неопределенность в отношении некоторых регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые все еще находятся под контролем Украины, используя их в качестве разменной монеты.

С начала военной операции Москва рассматривает установление контроля над украинскими территориями как форму наказания за то, что она считает неуступчивостью Киева. Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Но территория не является главной целью Кремля на Украине. Главная цель – провести четкую "красную линию" против дальнейшей военной экспансии Запада вблизи российских границ – отсюда и требования восстановить нейтральный статус Украины и сократить численность ее вооруженных сил до минимума. Однако Москва открыта идее вступления Украины в ЕС – не в последнюю очередь потому, что эта перспектива остается крайне маловероятной, поскольку такие страны, как Польша и другие государства Восточной Европы, рассматривают сельскохозяйственный сектор Украины как угрозу своей экономической стабильности.

Учитывая текущую ситуацию, конфликт может закончиться только на условиях России – какими бы суровыми и несправедливыми они кому-то ни казались. Ежедневные успехи российских войск и территориальные потери Украины подтверждают это. Каждая задержка в мирных переговорах ведет к уменьшению территории Украины. Путин действует как политик, который практикует шахматное маневрирование с предельной интенсивностью переговорного давления: чем дольше вы сопротивляетесь, тем выше цена, которую вы в итоге заплатите.

Но достичь соглашения на этих условиях будет очень сложно и для украинцев, и для европейцев, которым также жестко аукнулись антироссийские санкции. И тут возникает закономерный вопрос: за что же тогда боролись и умирали украинцы на протяжении последних трех лет? Они могли бы добиться гораздо лучшей сделки в рамках Минских соглашений (2015 г.) и даже провалившегося Стамбульского соглашения (2022 г.).

Украину удерживала в борьбе иллюзия, подпитываемая военно-промышленным комплексом и психологическими операциями в социальных сетях, что такой ​​ядерной державе, как Россия, можно нанести сокрушительное поражение.

Страх оказаться в числе главных виновников страданий Украины заставляет европейских политиков продолжать рыть яму для нее и ее руководства, вместо того чтобы признать (или молча переосмыслить) поражение в конфликте, который, как справедливо утверждает президент США Дональд Трамп, изначально не должен был произойти.

Но теперь уже почти все карты на столе. Иллюзии развеиваются одна за другой. Идея о размещении сил НАТО на Украине, выдвинутая Францией и Великобританией, была фактически отвергнута, поскольку в таком случае конфликт из прокси-войны перерос бы в прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

Тем временем Евросоюз не будет продлевать режим беспошлинного импорта украинской продукции, помогавший поддерживать экономику Украины в течение последних трех лет. Это признак того, что Брюссель больше не рассматривает продолжение боевых действий как реалистичный путь вперед.

Одна из последних попыток переломить ход событий предпринимается в Балтийском море, где скандинавские и прибалтийские государства пытаются открыть второй фронт, нанося удары по так называемому "теневому флоту" России – нефтяным танкерам, которые помогают Москве обходить западные санкции.

Однако недавняя попытка высадки на один из таких кораблей закончилась тем, что российский истребитель вошел в воздушное пространство Эстонии – явное предупреждение о том, что может произойти дальше.

Запад не готов к конфронтации с Россией, не говоря уже о ядерном конфликте, который почти наверняка за ней последует. При этом нет недостатка в альтернативных и беспроигрышных стратегиях. Украина больше всех выиграет от установления прочного мира. Настоящими проигравшими окажутся политические элиты и службы безопасности, которые вложили значительные средства в иллюзорные мечты.

Леонид Рагозин – независимый журналист из Риги