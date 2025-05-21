"Гепард": новейший российский дрон-камикадзе (The National Interest, США)

TNI: украинские системы РЭБ бессильны против нового российского дрона "Гепард"

В попытке превзойти украинскую оборону в стремительно развивающейся войне беспилотников Россия развернула более двух тысяч дронов-камикадзе “Гепард", пишет TNI. До конца года в войска поступит еще 2500 таких БПЛА – и РЭБ врага против них бессильна.

Питер Сучиу (Peter Suciu)

Российские и украинские силы с большим успехом применяют в продолжающемся конфликте барражирующие боеприпасы. Кремль впервые развернул “изделие-52” (“Ланцет”) в начале лета 2022 года, и военные блогеры и пропагандисты Кремля всячески его нахваливали.

Но это далеко не единственные дроны-камикадзе, которые Москва развернула на передовой.

Беспилотные летательные аппараты стали мощным фактором на поле боя, изменив расстановку сил. Они эффективно уничтожают бронетехнику противника, включая танки, и относительно легко наносят удары по передовым позициям.

Обе стороны неуклонно углубляют работу по противодействию беспилотникам, в результате чего противникам приходится постоянно совершенствовать барражирующие боеприпасы.

На минувшей неделе российские государственные СМИ отчитались о поставке на передовую первой партия из двух тысяч дронов-камикадзе “Гепард”, оснащенных передовыми средствами радиоэлектронной борьбы.

“В нашем дроне изменена функция отказоустойчивости (управляет БПЛА в условиях потери связи), чтобы проходить плотные зоны работы вражеских РЭБ. Дрон по последним указаниям оператора следует в точку до того, пока не выйдет из зоны действия РЭБ”, — сообщил российским СМИ представитель производителя “Гепардов”.

“Также в “Гепарде” выполнена система слепого взлета для противодействия радиоэлектронной разведке противника, чтобы обезопасить расчет на точке запуска, потому что участились случаи вычисления стартовых позиций наших расчетов и применения по ним кассетных и высокоточных боеприпасов”, — добавил он.

Летает ли “Гепард” вслепую?

Сообщается, что система “слепого” взлета прекращает передачу видео на время взлета, оставляя только показания датчиков и приборов, чтобы предотвратить возможность его перехвата противником.

В заметке “Известий” отмечается, что украинские дроны-камикадзе запускаются по заранее намеченным целям, однако для этого требуется предварительная работа разведывательных беспилотников для получения координат. Это позволяет российской обороне использовать средства РЭБ для подавления и перехвата беспилотников противника.

“Гепард” — попытка Кремля преодолеть аналогичные трудности в собственных атаках.

Хотя “Гепард” не удостоился такого внимания, как “Ланцет”, оба беспилотника-камикадзе продолжают использоваться российскими войсками.

“На счету “Гепардов” один важный инфраструктурный энергетический объект на запорожском направлении, несколько бронетранспортеров и боевых машин пехоты производства стран НАТО и другая техника”, — пояснил далее представитель компании.

На данный момент в войска уже передано более двух тысяч изделий, а до конца года планируется еще до 2 500.

У Украины и России свои “Гепарды”

Примечательно, что свой “Гепард” есть и у ВСУ — самоходная зенитная установка Gepard немецкого производства. Берлин уже передал Киеву около шестидесяти штук и планирует поставить еще десять до конца года.

США закупили еще шестьдесят у Иордании и начали отправлять их в Киев в прошлом году.

Всепогодная самоходная зенитная установка была разработана в 1960-х годах и поступила на вооружение в начале 1970-х годов. Она вооружена двумя 35-мм автоматическими пушками в поворотной башне и может стрелять различными боеприпасами с воздушным разрывом, включая фугасно-бронебойные и фугасно-зажигательные. Ее скорострельность составляет 550 выстрелов в минуту, а максимальная эффективная дальность — 3 500 метров.

Это одна из редких немецких платформ, снискавших похвалу от украинских военных. Другая немецкая техника не оправдала ожиданий и громкой шумихи.

Питер Сучиу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовал более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Публиковался в Forbes и Clearance Jobs.