«Сможет поражать беспилотники»: США показали стрельбу из нового ручного гранатомёта PGS

PGS PGS

На днях американские компании Colt и Northrop Grumman показали «высокоточный гранатомётный комплекс» (PGS) во время демонстрации стрельбы. Ранее он попадал в объектив только на оружейных выставках.

Новое средство поражения, предназначенное для замены существующих гранатомётов M203 и M320 армии США, способно, как утверждается разработчиками, вести огонь на расстоянии от 500 до 1000 м. В качестве цели могут выступать как наземные, так и воздушные угрозы.

M203 и M320 M203 и M320

Ранее имеющиеся на вооружении гранатомёты предполагалось заменить системой XM-25, однако из-за сбоев в работе, проблем с весом, габаритами и точностью, высокой стоимости боеприпасов и перерасхода средств программа была официально свёрнута в 2018 году.

PGS является 25-мм полуавтоматической системой с передовой оптикой, такой как Vortex XM157, которая позволяет использовать боеприпасы с программируемым подрывом, «эффективно поражающие цели за укрытиями и небольшие БПЛА». Таким образом, войска благодаря новому изделию получают возможность бороться с беспилотниками на уровне отделения.

PGS и боеприпасы к нему PGS и боеприпасы к нему

Масса оружия составляет около 6,8 кг, длина ствола 35-38 см, вместимость магазина 5 гранат. В отличие от устаревших 40-мм аналогов, этот 25-мм гранатомёт предназначен для ведения интенсивного огня по более пологой траектории, что повышает точность и сокращает время полёта боеприпасов.

Как указывается в западной прессе, PGS выигрывает в сравнении с аналогичными современными гранатомётами. Так, китайский QTS-11, созданный на базе автомата, имеет меньший калибр, а южноафриканский Neopup PAW-20 не может использовать боеприпасы с программируемым подрывом.