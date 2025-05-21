«Технологический прорыв России»: в западной прессе оценили оснащение перехватчика МиГ-31 ракетой КС-172

Источник изображения: topwar.ru

Одной из наиболее продвинутых разработок российской оборонки является ракета класса «воздух-воздух» КС-172, значительно отличающаяся от своих аналогов, в том числе американских, дальностью действия. По данным западной прессы, она успешно проходит интеграцию с боевым самолётом МиГ-31.

Перехватчик МиГ-31 времён Холодной войны, получая на оснащение КС-172, вступает в новую фазу эволюции. В новом боевом облике он представляет собой крупный технологический и стратегический прорыв

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, в отличие от западных аналогов, таких как американская ракета AIM-120D (радиус действия 160-180 км) или китайская PL-15 (300 км), дальность полёта КС-172 существенно выше, составляя 400 км, что выводит её «в отдельную категорию УРВВ».

Источник изображения: topwar.ru

Сброс AIM-120

По словам автора, ранее «узким местом» российской оборонки являлись ограничения, связанные с весом и габаритами средств наведения и силовой установки ракет. Однако недавно ВПК добился прогресса в миниатюризации, что позволило обеспечить компактность КС-172 и, как итог, «увеличить полезную нагрузку и достичь непревзойденной дальности поражения».

Отмечается, что тандем КС-172 и МиГ-31 значительно усилит возможности перехвата воздушных целей, создав, в частности, угрозу американским разведывательным аппаратам, в том числе самолётам ДРЛО, и топливозаправщикам.

Таким образом, МиГ-31, считавшийся устаревшей реликвией советской эпохи, превращается из высокоскоростного перехватчика в воздушного снайпера стратегического значения

- даётся оценка в западной прессе.