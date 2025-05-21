Решение о постройке дополнительной пары атомных ледоколов проекта 22220 примут до 2026 года

Решение о строительстве седьмого и восьмого серийных (восьмого и девятого по счету) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ("Арктика") будет принято не позднее 2026 года. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам рабочей поездки в Мурманск, совершенной в марте 2025 года.

Как отмечается в публикации на сайте Кремля, строительство новых ледоколов потребуется для формирования необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Строить новые атомоходы планируется с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (не менее 50% стоимости постройки).

Атомный ледокол "Арктика", пр. 22220 ОСК

Напомним, что серия ледоколов проекта 22220 строится на "Балтийском заводе" по заказу ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". К настоящему времени заказчику передали четыре судна: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". На разных этапах постройки находятся еще три ледокола: "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Максимальная нагрузка при наваливании атомохода на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 метра. Для особой прочности в этой части секции собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности форштевень массой 178 тонн позволяет пробивать путь во льдах толщиной до 3 метров.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: