Al Jazeera: Запад теряет статус гегемона и переживает глубокую трансформацию

У России сложилось четкое видение того, как нужно противостоять гегемонии Запада во главе с США, пишет Al Jazeera. Москва успешно противостояла всем санкциям и начала прокладывать путь к будущему многополярному миру, сосредоточившись на сотрудничестве с такими организациями как ШОС и БРИКС.

Д-р Халед Азаб (د. خالد عزب)

Исследовательские центры в США и многих западных странах заняты поиском уязвимых мест России, особенно после того, как российско-украинский конфликт выявил множество брешей с обеих сторон (РФ и Запада).

Москва смогла противостоять западным санкциям так, как сам Запад даже не ожидал. Есть ли у России видение и планы по противостоянию гегемонии Запада во главе с США и ее угрозе российским интересам?

Для того, чтобы приступить к обсуждению этой темы, необходимо ознакомиться со стратегическим мышлением России. Ее самовосприятие — это представление об исключительной сверхдержаве на международной арене, подкрепленное национальными мифами о православном наследии и уникальном русском мире. Чувство российского великодержавия уходит корнями вглубь веков. Соединенные Штаты и Западная Европа ущемили ее достоинство и ранили гордость. Приближение к границам поставило под угрозу ее безопасность.

Россия с помощью специальной военной операции (СВО) прокладывает путь к будущему многополярному миру и проводит политику, направленную на подрыв гегемонии Запада в мире. Некоторые из этих мер принесли свои плоды, а другие — с треском провалились. Поэтому Россия реализует ряд стратегий, направленных на решение ниже представленных задач.

В последние годы Россия стремилась сохранить свою гегемонию над государствами бывшего Советского Союза. Москва рассматривает страны постсоветского пространства как зону своих жизненных интересов и эксклюзивного влияния. Не беря в расчет русские диаспоры, поддерживающих там российское влияние, Россия установила связи с этими странами через региональные организации, с которыми у нее есть связи в сфере безопасности и экономики, и использовала это, чтобы подорвать антироссийские санкции Запада.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стали "черным ходом" для подрыва антироссийских санкций. Именно поэтому мы видим, что Россия сосредоточилась на Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, чтобы подорвать гегемонию Запада над мировой экономикой и положить конец доминированию доллара.

Многие российские эксперты считают, что подрыв глобальной гегемонии США происходит из-за ошибок самого Запада, среди которых упоминается провальное вторжение США в Афганистан (и вывод оттуда войск) и война в секторе Газа. Это привело к нестабильности глобальной безопасности и отсутствию международного сотрудничества, что усилило призыв к институционализации нового мирового порядка и формированию постзападного мира.

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Россия открыто поддерживает своих сторонников и политических союзников, как, например, на недавних выборах в Румынии, ужесточает кампании, направленные против продвижения демократии и либеральных ценностей, а также поддерживает политические элиты и партии, выступающие против НАТО и ЕС. Она также усиливает политическую поляризацию и поддержку сепаратистских движений в западных странах с помощью кампаний по дезинформации.

Именно это заставило российские элиты публично заявить, что Соединенные Штаты утратили статус мирового гегемона, а миропорядок нестабилен и претерпевает глубокую трансформацию. Другими словами, Запад становится все более раздробленным, что доказал президент Трамп, поставивший интересы Соединенных Штатов превыше интересов своих традиционных европейских союзников — Западной Европы и Японии. Тут стоит отметить, что автомобильная промышленность Германии и Японии переживает тяжелейший кризис. Несмотря на усиленную координацию и расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии, Запад — из-за конфликта на Украине — раскололся на два лагеря.

Русские утверждают, что американская стратегия распространения демократии и либерализма долгое время была прикрытием для радикальных изменений во многих странах. "Цветные революции" в Грузии (2003), Украине (2004) и Кыргызстане (2005) были осуществлены прозападными акторами, а не стали результатом общественного недовольства. Кроме того, их поддерживали НПО и "региональные доноры". Нечто подобное произошло в Ливии, где вмешательство Запада спровоцировало хаос и нестабильность.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин утверждал, что либеральные идеи "устарели" и что традиционные ценности более стабильны и важны как глобальный противовес либерализму. Россия делает акцент на семье, а не на личности и религии, и это видение привлекает правые и консервативные движения в Европе.

Соединенные Штаты поддерживают некоторые диктаторские режимы, что, по мнению русских, является откровенным лицемерием. Америка обращается к международным правилам, нормам и законам только в случае необходимости. Россия раскритиковала Запад и США за признание независимости Косово, заявив, что это не создаст прецедента. Москва расценила это как наглядный пример несоблюдения Соединенными Штатами и их союзниками норм международного права. В то же время это стало для нее прецедентом, позволившим ей признать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии.

С другой стороны, отказ России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана подорвал созданную ею Организацию Договора о коллективной обороне и безопасности (ОДКБ). Армения лишилась российских гарантий безопасности, а армянская общественность отвернулась от Москвы.

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С другой стороны, Россия помогла президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подавить попытку государственного переворота, что выставило ее надежным союзником в глазах ряда стран Центральной Азии. Однако, например, неспособность Москвы коммерциализировать вакцину "Спутник" во время пандемии коронавируса была расценена Западом как признак ее ограниченных возможностей, несмотря на ее лидерство в производстве вакцины от коронавируса. Это было обусловлено производственными и маркетинговыми причинами.

С другой стороны, Россия умело использует информационную войну для распространения дезинформации на различных уровнях — локальном, региональном и международном — с помощью сложных систем. Об этом свидетельствует вмешательство в ряд западных избирательных процессов в поддержку пророссийских союзников, что рассматривается Москвой как инструмент подрыва "мягкой силы" США (Россия, в отличие от стран Запада, не вмешивается в выборы других государств — прим. ИноСМИ).

Российская политика основана на сотрудничестве с Китаем в противодействии США. Председатель КНР даже заявил, что их сотрудничество — это "безграничное партнерство". Китай многое сделал для России, но в то же время Москва понимает, что Пекин не компенсирует ей западный рынок, особенно в сфере газа и нефти. Китай выигрывает от возни Запада с Россией, и президент США Дональд Трамп это понимает.

Но есть и менее заметный аспект соперничества США и России: контроль над Арктикой. Это объясняет растущий интерес Трампа к Гренландии. Россия выстроила свою арктическую стратегию на повышении боеготовности и мобилизации, а также построила там военную базу "Трилистник".

С другой стороны, она проводит прагматичную политику, подписав в 2010 году соглашение о разграничении пространств в Баренцевом море с Норвегией, с которой у нее был 40-летний пограничный спор, что подрывает аргументы об агрессивности России по отношению к своим соседям. В то же время Москва активно продвигает "Арктический шелковый путь", что позволит снизить стоимость транспортировки китайских товаров в Европу и другие страны.

Москва заинтересована в Арктике не только из-за богатств (например, здесь находится 30% неразведанных мировых запасов газа), но и потому, что она является продолжением Российской империи. Более половины арктического шельфа принадлежит России, но Соединенные Штаты, представленные в Арктике лишь штатом Аляска, тоже претендует на этот регион. Поэтому Гренландия является стратегически важной точкой для Вашингтона.

Все вышесказанное указывает на то, что Россия подрывает гегемонию Запада во главе с США над миром. Она стремится укрепить свою стратегическую глубину ради национального выживания, ограничить роль НАТО, дестабилизировать Запад изнутри, подорвать западное влияние в Африке, изгнав Францию из ее традиционных сфер влияния, создать прочный союз с Китаем, выстроить нарратив на основе системы традиционных ценностей перед лицом роста индивидуализма и абсолютной свободы личности на Западе, обеспечить непроницаемость своих ключевых сфер влияния и заполнить вакуум, например, в Афганистане или Ливии, а также стать незаменимой в мировой продовольственной системе (пшеница).

Наконец, она делает акцент на многополярном мире, возглавляемом альянсами и организациями, подрывающими западную систему. В конечном итоге Россия не окажется победителем во всем вышеперечисленном, равно как и Америка и Западная Европа. Самым большим победителем станет Китай, который извлек выгоду из этого конфликта [между РФ и Западом] и расширил альянсы по всей Азии, Африке и Латинской Америке.