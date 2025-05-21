Конкурент ли «Краснополю»: ВС Швеции получат на вооружение высокоточный снаряд BONUS

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Шведские вооруженные силы подписали контракт на поставку новой партии высокоточных артиллерийских боеприпасов BONUS. Соглашение между Управлением материально-технического обеспечения обороны Швеции (FMV) и компанией BAE Systems Bofors оценивается в 600 млн шведских крон, пишет портал Defence Industry Europe. В течение нескольких лет боеприпасы поступят на вооружение и будут использоваться с самоходных гаубиц Archer калибра 155 мм.

В материале говорится, что BONUS – это управляемый кассетный снаряд, разработанный совместно BAE Systems Bofors и французской KNDS. Его особенность – способность поражать как стационарные, так и движущиеся бронированные цели за счет двух суббоеприпасов, которые после выстрела раскрываются над целью. Каждый из них оснащен комбинированной системой наведения: инфракрасным датчиком и лазерным радаром (лидаром).

При обнаружении цели суббоеприпас атакует ее кумулятивно-осколочным зарядом. Дальность стрельбы достигает 35 км при использовании ствола длиной 52 калибра, что значительно повышает эффективность шведской артиллерии.

Исходя из приведенных характеристик, вышеупомянутый боеприпас «напрашивается» на сравнения с российским снарядом «Краснополь», также относящимся к классу управляемых артиллерийских боеприпасов. Однако между ними есть ключевые различия.

«Краснополь» использует лазерное наведение: цель должна быть подсвечена лучом с земли или с дрона, что требует дополнительного оборудования и оператора. BONUS же полностью автономен – после выстрела он самостоятельно ищет и атакует технику противника, что делает его менее зависимым от внешнего целеуказания.

Еще одно отличие – принцип поражения. «Краснополь» имеет единую боевую часть, тогда как BONUS действует по кассетной схеме, увеличивая зону поражения. Это делает шведский снаряд более эффективным против рассредоточенной бронетехники, но менее точным при точечных ударах.

Российский аналог, напротив, лучше подходит для точечного уничтожения конкретных целей, таких как ДОТы или командные пункты.

Можно ли считать эти боеприпасы прямыми конкурентами? Скорее, они представляют разные подходы к управляемой артиллерии. BONUS – это оружие «выстрелил-забыл», удобное для быстрого поражения подвижных целей без дополнительного целеуказания. «Краснополь» требует большего контроля, но обеспечивает более точное попадание.

В условиях современного конфликта оба типа снарядов имеют свои преимущества, и их применение во многом зависит от тактических задач и доступных средств разведки.