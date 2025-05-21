Войти
Военное обозрение

Немецкий концерн Rheinmetall открывает завод по выпуску орудийных стволов в Великобритании

226
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Оборонное предприятие из ФРГ планирует вложить в свой британский проект почти полмиллиарда евро. Немецкий концерн Rheinmetall в рамках стратегического партнерства с министерством обороны Великобритании открывает завод по выпуску орудийных стволов в Англии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что в качестве места расположения производственных мощностей был выбран британский город Телфорд.

Компания Rheinmetall утвердила Телфорд в качестве места расположения своего нового передового предприятия по производству крупнокалиберных орудийных стволов

- сказано в релизе.

В сообщении указано, что концерн планирует инвестиции в данный проект в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (почти полмиллиарда евро). На предприятии будет создано около 400 рабочих мест, местная промышленность оживится, а благосостояние жителей Телфорда вырастет.

Предполагается, что завод начнет работу в 2027 году. Металл для производства будет поставлять местная сталелитейная компания British Steel.

Запуск предприятия будет означать, что Британия войдет в число стран-производителей орудий для танков и артиллерии.

Оборонный концерн Rheinmetall считается одним из крупнейших европейских производителей вооружения и военной техники. Значительный объем его продукции поставляется на Украину. Для нужд ВСУ немецкий производитель отправляет танки, бронетехнику, средства ПВО, снаряды и многое другое.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами