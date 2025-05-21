Немецкий концерн Rheinmetall открывает завод по выпуску орудийных стволов в Великобритании

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Оборонное предприятие из ФРГ планирует вложить в свой британский проект почти полмиллиарда евро. Немецкий концерн Rheinmetall в рамках стратегического партнерства с министерством обороны Великобритании открывает завод по выпуску орудийных стволов в Англии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что в качестве места расположения производственных мощностей был выбран британский город Телфорд.

Компания Rheinmetall утвердила Телфорд в качестве места расположения своего нового передового предприятия по производству крупнокалиберных орудийных стволов

- сказано в релизе.

В сообщении указано, что концерн планирует инвестиции в данный проект в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (почти полмиллиарда евро). На предприятии будет создано около 400 рабочих мест, местная промышленность оживится, а благосостояние жителей Телфорда вырастет.

Предполагается, что завод начнет работу в 2027 году. Металл для производства будет поставлять местная сталелитейная компания British Steel.

Запуск предприятия будет означать, что Британия войдет в число стран-производителей орудий для танков и артиллерии.

Оборонный концерн Rheinmetall считается одним из крупнейших европейских производителей вооружения и военной техники. Значительный объем его продукции поставляется на Украину. Для нужд ВСУ немецкий производитель отправляет танки, бронетехнику, средства ПВО, снаряды и многое другое.