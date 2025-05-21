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Военное обозрение

«Боеприпасы, бронетехника и система ПВО»: Италия вслед за Бельгией объявила о новом пакете военной помощи для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Пока США пытаются договориться о мирном завершении конфликта на Украине, Европа активно вооружает киевский режим. Вслед за Бельгией о поставке нового пакета военной помощи объявила Италия.

По данным украинских ресурсов, Италия готовит 11-й пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы, бронетранспортеры и системы ПВО. Также итальянцы продолжат передавать Киеву данные спутниковой разведки в координации с НАТО.

По боеприпасам данных нет, скорей всего, там будет немного артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм и патроны к стрелковому оружию. По бронетранспортерам данные есть, итальянцы планируют передать Киеву 400 американских БТР М113, выведенных из эксплуатации ВС республики. Также Рим готовит к передаче одну зенитную ракетную систему SAMP/T.

По срокам передачи техники и боеприпасов информации пока нет, а вот ЗРК в Киеве ожидают к осени. И именно зенитный комплекс, способный бороться с российскими ракетами, больше всего ждет Зеленский. Стоит отметить, что это будет уже третья система ПВО SAMP/T, переданная Украине. Первую Италия передала совместно с Францией, она прибыла на Украину в июне 2023 года, вторую итальянцы отправили Киеву в сентябре 2024 года.

Итальянский вариант системы установлен на базе грузовика Iveco M320 или ACTL HD8. Ее батарея состоит из четырех самоходных пусковых установок, самоходной РЛС и пункта управления. SAMP/T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
M113 БТР
Компании
Iveco
Проекты
NATO
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