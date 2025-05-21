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ЦАМТО

Продукция ОАК возвращается на один из ведущих авиасалонов Азиатско-Тихоокеанского региона

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Су-57Э
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: Нина Падалко / РИА Новости

ЦАМТО, 20 мая. Продукция ПАО "ОАК" после 6-летнего перерыва вновь представлена на одном из ключевых в АТР авиасалонов – 17-й международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2025, которая проходит на о.Лангкави, Малайзия.

Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии.

Долгосрочная эксплуатация российских самолетов ВВС Малайзии, а также поставки российских боевых и учебно-тренировочных самолетов в другие страны региона создают базу для продвижения продукции Корпорации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В экспозиции ПАО "ОАК" (стенд А005) представлены модели военной и гражданской авиатехники, в частности Су-57Э, Су-75, Бе-200 и МС-21-310. В программе демонстрационных полетов на выставке – выступления пилотажной группы "Русские Витязи" на новых сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-35С.

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых рынков для продвижения продукции Корпорации, как в военном, так и в гражданском сегменте. Именно поэтому ОАК представляет на выставке свои ключевые инновационные проекты и существенно активизирует работу на рынке ЮВА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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