Минобороны РФ сообщило о патрулировании двух Ту-95МС над Баренцевым морем

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Российские стратегические ракетоносцы провели полет длительностью более 4 часов над нейтральными водами Баренцева моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более 4 часов", - сообщили в ведомстве во вторник.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что истребительное сопровождение полета обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - сообщили в Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечают в военном ведомстве.

Минобороны РФ распространило кадры полета.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.