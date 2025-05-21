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ЦАМТО

На MILEX 2025 будет представлен танкотранспортер МЗКТ – "Першерон"

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МЗКТ-741501
МЗКТ-741501.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 20 мая. Как стало известно ресурсу Abw.by, белорусский производитель военной техники МЗКТ представит на выставке вооружений MILEX 2025 в Минске танковый транспортер на базе тягача МЗКТ-741501.

Автопоезд, оборудованный полуприцепом МЗКТ-720100, способен перевозить на платформе танк или другую технику весом до 52 т, полная масса такого танкотранспортера достигает 95 т, максимальная скорость – до 70 км/ч.

Как отмечает Abw.by, тягач МЗКТ-741501 (8х8) появился в линейке завода в 2020 году как средство для перемещения тяжелой дорожно-строительной и специальной техники. Грузовик оборудован 17,24-литровым восьмицилиндровым двигателем ТМЗ 84632.10 мощностью 525 л.с. и крутящим моментом в 1960 нм, который работает в паре с шестиступенчатой АКПП МЗКТ-5561.

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Компании
МЗКТ
УТЗ
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2020-й год
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