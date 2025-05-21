Эксперт Мацук: новый нацпроект позволит РФ создать современную орбитальную систему

Председатель совета директоров аэрокосмической корпорации "Новый космос" считает, что "реализация президентского поручения позволит создать полноценную систему наблюдения за ключевой арктической магистралью"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Реализация нового национального проекта по развитию космической отрасли позволит России создать передовую орбитальную систему. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров аэрокосмической корпорации "Новый космос" Дмитрий Мацук.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в количестве, необходимом для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути (СМП). Согласно поручению президента, до 1 июля 2025 года должны быть представлены предложения по созданию орбитальной группировки, включая сроки, объемы и источники финансирования.

"Создание современных орбитальных систем - это комплексная программа на десятилетие. Для ее успешной реализации необходимо четкое определение приоритетов, стабильное финансирование и эффективное взаимодействие между государством и бизнесом. Новый национальный проект по космосу станет основой для такой работы", - сказал Мацук.

"Новый космос", по его словам, находится в активном диалоге с регулятором отрасли и высоко ценит подходы по запуску модели рынка дистанционного зондирования Земли. "Уверены, что с таким современным видением взаимодействия государства и бизнеса наша страна быстро завоюет технологическое лидерство в космосе по ключевым направлениям. А реализация президентского поручения позволит создать полноценную систему наблюдения за ключевой арктической магистралью", - добавил Мацук.

Он подчеркнул, что поручение главы государства является своевременным и стратегически важным решением. "СМП становится ключевой транспортной артерией глобального значения, и его безопасная эксплуатация требует постоянного и качественного мониторинга", - отметил Мацук, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Аэрокосмическая корпорация уже инвестирует в это направление, разрабатывая решения на базе малых космических аппаратов. По словам Мацука, они смогут быть быстро развернуты на орбите для всепогодного мониторинга СМП. Параллельно "Новый космос" работает над радиолокационной спутниковой системой "Окулус", которая обеспечит мониторинг Арктики независимо от погодных условий.