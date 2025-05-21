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ТАСС

НАТО работает над увеличением инвестиций в космическую сферу

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Зампомощника генерального секретаря альянса Пол Линч добавил, что в рамках блока реализуется две космические программы: постоянного наблюдения союзников из космоса и стратегической системы ситуационной осведомленности в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс работает над увеличением инвестиций в свои космические возможности для улучшения сбора и обмена разведданными. Об этом сообщил заместитель помощника генерального секретаря НАТО генерал-майор Пол Линч.

"НАТО продолжает расширять свои возможности по использованию потенциала космоса. <...> Мы все понимаем, что космос дает НАТО возможность делать многое: ориентироваться и отслеживать войска, обеспечивать надежную связь, обнаруживать запуски ракет, обеспечивать эффективное командование и контроль", - заявил генерал-майор, его слова приводит портал Breaking Defense.

Линч добавил, что сейчас в рамках НАТО реализуется две космические программы: постоянного наблюдения союзников из космоса (APSS) и стратегической системы ситуационной осведомленности в космосе (3SAS). По его словам, также продолжаются инвестиции в технологии, которые используют искусственный интеллект для "обнаружения и минимизации угроз подводной инфраструктуре". 

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