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Операторы дронов научатся поражать БЭК на VR-тренажерах

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости.

ТАСС: Операторы дронов научатся поражать БЭК на VR-тренажерах

Операторы дронов научатся поражать безэкипажные катера (БЭК) на VR-тренажерах. Об этом со ссылкой на компанию «Виртуальные тренажерные системы "Эра"» сообщает ТАСС.

Обучение проводится на VR-тренажерах «Небо-22».

«Модуль [по поражению безэкипажных катеров FPV-дронами] сейчас находится в разработке, к тестированию приступим в ближайшие недели. А борьба с другими дронами в воздухе уже имеется на наших тренажерах и это направление развивается совместно с профильными центрами обучения», — сказали в компании.

Там добавили, что в тренажер встроены цифровые двойники практически всех беспилотников, используемых в зоне специальной военной операции, а соответствующее оборудование поставлено в профильные учебные центры.

В феврале бывший летчик Военно-воздушных сил Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма в беседе с агентством заявила, что тренажер российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который представили на Aero India 2025, позволяет получить опыт управления самолетом.

В октябре Минобороны России рассказало о разработке VR-тренажера по тактической медицине.

Вот это да!

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Небо РЛК
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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