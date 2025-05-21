Генсек НАТО позитивно оценивает разговор Путина и Трампа

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Марк Рютте считает положительным шагом для украинского урегулирования телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Думаю, это хороший знак, что вчера состоялся этот телефонный разговор", - сказал Рютте перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны и глав МИД.

"До января переговоров с Россией не было. Мне кажется положительным то, что Трамп открыл канал общения с президентом России", - пояснил Рютте.

Он также выразил благодарность американской стороне за то, что США взяли на себя роль лидера в этой ситуации.

"Американская администрация (...) тесно взаимодействует с европейскими коллегами и, конечно же, с Украиной, и мне кажется это позитивным", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я её оцениваю высоко", - сказал Путин. Трамп тоже отметил, что "переговоры прошли очень хорошо".

Трамп сообщал, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. Кроме того, он утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира и доверяет ли он российскому президенту.