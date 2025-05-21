Росатом и Роскосмос работают над национальным проектом "Космический атом"

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что о проекте доложат премьер-министру Михаилу Мишустину

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Росатом и Роскосмос совместно разработали атомно-космический национальный проект, о котором доложат премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Сегодня большая стратегическая сессия, Михаил Владимирович [Мишустин] проводит по космосу. Хотим доложить, что мы вместе с [главой Роскосмоса] Дмитрием Владимировичем Бакановым подготовили отдельный федеральный проект, называется "Космический атом", - сообщил Лихачев.

По словам Лихачева, проект посвящен применению атомных технологий как в околоземном пространстве, в частности, в лунном проекте, так и перспективным разработкам по дальнему космосу.