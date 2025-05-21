В Бельгии сообщили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия

Бельгийский министр обороны Тео Франкен указал, что это может произойти в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Бельгия готова отправить войска на Украину в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия", - сказал он.