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Стало известно о «прыгающих друг на дружку» в танках Leopard

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Эксперт Суворов: Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно

Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно. Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта, кандидата технических наук и полковника запаса Сергея Суворова.

По его словам, последние модификации Leopard получили дополнительную броню, поэтому члены экипажа — механик-водитель, наводчик и командир — залезают в танк по очереди через командирский люк. «Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — сказал Суворов.

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, как эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Тогда же госкорпорация сообщила об обнаружении серьезных уязвимых мест в защите танка Leopard 2.

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Продукция
Leopard-2
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
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