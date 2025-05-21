Стало известно о «прыгающих друг на дружку» в танках Leopard

Эксперт Суворов: Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно

Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно. Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта, кандидата технических наук и полковника запаса Сергея Суворова.

По его словам, последние модификации Leopard получили дополнительную броню, поэтому члены экипажа — механик-водитель, наводчик и командир — залезают в танк по очереди через командирский люк. «Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — сказал Суворов.

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, как эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Тогда же госкорпорация сообщила об обнаружении серьезных уязвимых мест в защите танка Leopard 2.