Путин только что продемонстрировал Трампу, как мало он ему нужен (CNN, США)

CNN: Трамп согласился с Путиным, а не Европой о мирном процессе на Украине

Трампу не нужен новый раскол с мировыми державами, с которым Вашингтон только что все уладил, сообщает CNN. Поэтому ему наплевать на интересы желающего продолжения войны с Россией ЕС, сожалеет автор статьи. Но "мирный процесс", по его мнению, возможен только через победу над Москвой.

Ник Пейтон Уолш (Nick Paton Walsh)

“Устранить коренные причины конфликта”.

Эти поразительные слова прозвучали из уст человека, якобы желающего мира.

Именно к этому сводится суть позиции президента России Владимира Путина о том, чтó предстоит сделать ради мира — и это несмотря на две недели или даже три месяца (смотря как считать) неослабного давления с целью обеспечить немедленное тридцатидневное прекращение огня безо всяких предварительных условий. Важнейший телефонный разговор, который он вел из музыкальной школы на побережье Сочи, глава Кремля невозмутимо начал с начала — и вернулся к своей ложной риторике, что этот конфликт, который он развязал по собственному выбору, якобы спровоцирован стремительным расширением НАТО.

За несколько часов до этого прозвучали четыре других, не менее важных слова, и их отголоски наверняка звучали в ушах Путина все два часа, пока он беседовал с президентом США Дональдом Трампом.

“Это не наша война”, — заявил ранее вице-президент Джей Ди Вэнс. Вжившись в свою роль глашатая дурных вестей для европейской безопасности, Вэнс высказал очередную нестрашную угрозу: США могут отступиться от конфликта — предположительно, отказавшись как от дипломатии, так и от помощи Украине — если Россия не предпримет шагов к мирному соглашению, которого категорически не желает. Между тем самоустранение Вашингтона — именно то, чего жаждет Россия, и чтобы добиться этого исхода своей мечты, Путину, похоже, достаточно лишь продолжать жестокие боевые действия.

Уже через несколько мгновений после звонка могло показаться, что Трамп сдался и умывает руки. Еще пять дней назад он был ярым посредником и миротворцем, готовым преодолеть вражду между Путиным и Владимиром Зеленским ради встречи в Турции. Но после понедельничного звонка Путину он просто заявил, что Украина и Россия должны разговаривать напрямую, “как могут только они”. Он даже делегировал эту задачу Святому престолу, где ныне восседает новый американский папа, превратив Ватикан в возможное место встречи. США еще не вышли из мирного процесса, но уже говорят так, будто хотят, чтобы его возглавил кто-то другой.

Последние десять дней послужили ярким напоминанием того, как мало Путину нужен президент США — или его одобрение. И его логика проста.

Почти все три года конфликта государственные СМИ России внушали своей аудитории, что страна находятся в конфликте не только с Украиной, но и со всей НАТО, включая США. Президентство Трампа стало для Кремля “окном”, чтобы договориться о лучшей позиции или даже смягчить боль от западных санкций. Но это не меняет ни стержневых расчетов Кремля, ни его посыла: это экзистенциальный конфликт, призванный восстановить его превосходство и исключительность в ближнем зарубежье. Российский народ вынес столько боли и страданий и потерпел такие потери, что результат ниже среднего существенно подорвет долгосрочные перспективы всего российского руководства. Они просто не могут себе позволить проиграть.

Пределы воздействия США на Россию на данный момент видны невооруженным глазом. Да, США могут ужесточить действующие меры и даже, как размышлял Трамп на прошлой неделе, ввести “вторичные санкции” против стран, финансирующих Россию и покупающих нефть из Индии и Китая. Но это повлечет за собой новый раскол с мировыми державами, с которым Вашингтон только что все уладил. В качестве альтернативы США могли бы смягчить санкции, чтобы сделать Россию податливее и склонить к уступкам. Но эта мягкость разозлит европейских союзников и без практической поддержки Европы ни к чему не приведет.

Кроме того, любые попытки причинить боль Москве наверняка будут означать, что в стремлении наказать Россию Трамп пойдет дальше, чем его предшественник Джо Байден, а это не геополитический план “Великой Америки”. Вашингтон лишь еще глубже увязнет в конфликте, которому, честно говоря, не видно конца, доколе одна из сторон не дрогнет или не переживет внезапную смену политического руководства.

Украину в 2025 году ждут мрачные перспективы. Однако лучшим выбором среди ужасных вариантов один хуже другого остается стержневой принцип европейской политики: лишь бесконечно сплоченная НАТО могла бы заставить Москву поумерить свои цели. Ее экономика, резервы, людские ресурсы или техника могут дрогнуть — и этого окажется достаточно, чтобы мотор ее военной машины зачихал. Ситуация мрачная, и у Европы практически не осталось выбора. У Украины его вовсе нет.

Трампу казалось, что он еще в силах выбирать. Его деловая хватка не видит никакой выгоды от долгосрочных вложений в конфликт с противником, с которым он бы предпочел поладить, а лучшим исходом все равно станет возвращение Европы к привычному миру. Здесь нет никакой сделки. Путин ничего не покупает: он стремится лишь завоевать и отобрать. Трампу же нечего продавать, кроме поддержки привычных союзников. Нет такого варианта, при котором бы Путин и Трамп одновременно победили и сохранили свой прежний статус.

Американское лидерство на протяжении десятилетий зиждилось на чем-то большем, чем выгодные малые сделки. Благосклонность и щедрость к союзникам, могучая мягкая сила и военная гегемония превратили Америку в крупнейшую экономику на земле с непобедимой валютой — само по себе лучшая сделка из возможных.

Но Трамп намерен умалить роль Америки. И мы могли наблюдать момент, когда Трамп наконец распознал в Путине человека, который в действительности не ищет ни одобрения, ни преданности, — и отступил. Если так, то вместе с этим США заодно отступились и от десятилетий мирового лидерства, признали пределы своего внимания и власти и оставили важнейшее мирное соглашение с 1940-х годов на усмотрение Ватикана в расчете на чудо.