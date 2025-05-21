ВВС США закупают нашлемные прицелы Scorpion производства компании Thales для пилотов F-16

Источник изображения: topwar.ru

Американские Военно-воздушные силы заказали через закупочное агентство NSPA Североатлантического альянса новое оборудование. ВВС США закупают нашлемные прицелы HMD Scorpion производства французской компании Thales для пилотов истребителей F-16 серий Block 40 и Block 50.

Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Предполагается, что нашлемный прицел станет единым для летного состава регулярных и резервных подразделений ВВС, а также для Национальной гвардии США. Данное оборудование заменит используемые в настоящее время американскими военными летчиками прицелы JHMCS.

Первые «Скорпионы» должны поступить в войска до конца текущего года. Исполнителем заказа станет дочернее подразделение компании Thales, расположенное в Соединенных Штатах – Thales Visionix. Изначально прицелы Scorpion разработали и начали производить в США специалисты компании Gentex, но в 2012 году данное производство выкупила французская Thales.

Комплекты Scorpion, которые уже обеспечивают пилотам F-16 Национальной гвардии превосходную осведомленность и возможности отслеживания, теперь будут способствовать целостному господству ВВС США в воздухе

- заявил вице-президент Visionix Джим Джерати.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекты HMD Scorpion являются современной цифровой платформой, обеспечивающей улучшенную ситуационную осведомленность пилота благодаря полноцветной графике и единому дисплею для дневных и ночных операций. Точность отслеживания значительно повышена благодаря тому, что в Scorpion используется гибридный оптический инерциальный трекер HObIT производства Thales Visionix.