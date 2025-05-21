Войти
Военное обозрение

ВВС США закупают нашлемные прицелы Scorpion производства компании Thales для пилотов F-16

252
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские Военно-воздушные силы заказали через закупочное агентство NSPA Североатлантического альянса новое оборудование. ВВС США закупают нашлемные прицелы HMD Scorpion производства французской компании Thales для пилотов истребителей F-16 серий Block 40 и Block 50.

Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Предполагается, что нашлемный прицел станет единым для летного состава регулярных и резервных подразделений ВВС, а также для Национальной гвардии США. Данное оборудование заменит используемые в настоящее время американскими военными летчиками прицелы JHMCS.

Первые «Скорпионы» должны поступить в войска до конца текущего года. Исполнителем заказа станет дочернее подразделение компании Thales, расположенное в Соединенных Штатах – Thales Visionix. Изначально прицелы Scorpion разработали и начали производить в США специалисты компании Gentex, но в 2012 году данное производство выкупила французская Thales.

Комплекты Scorpion, которые уже обеспечивают пилотам F-16 Национальной гвардии превосходную осведомленность и возможности отслеживания, теперь будут способствовать целостному господству ВВС США в воздухе

- заявил вице-президент Visionix Джим Джерати.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекты HMD Scorpion являются современной цифровой платформой, обеспечивающей улучшенную ситуационную осведомленность пилота благодаря полноцветной графике и единому дисплею для дневных и ночных операций. Точность отслеживания значительно повышена благодаря тому, что в Scorpion используется гибридный оптический инерциальный трекер HObIT производства Thales Visionix.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Thales
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами