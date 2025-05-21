Bloomberg: страны вне ЕС смогут пользоваться фондом в 150 млрд. евро для закупки вооружений

ЦАМТО, 20 мая. Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 млрд. евро, создание которого было ранее согласовано странами-участницами ЕС, сообщает "РИА Новости".

В частности, интеграционное объединение изучит способы предоставить Великобритании доступ к программе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что государства-члены Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 млрд. евро. По словам собеседников издания, решение было принято 19 мая, официально соглашение подпишут 21 мая.

"Некоторые страны за пределами ЕС имеют право участвовать в программе при условии, что эта расходная часть не превышает 35% от стоимости (закупки – ред.). Великобритания и ЕС достигли оборонного партнерства 19 мая, и блок обязался изучить способы предоставления Лондону доступа к программе", – говорится в сообщении агентства.

Как напоминает "РИА Новости", Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону еще на 1,5% ВВП.