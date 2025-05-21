Войти
ЦАМТО

Bloomberg: страны вне ЕС смогут пользоваться фондом в 150 млрд. евро для закупки вооружений

218
0
0
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 20 мая. Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 млрд. евро, создание которого было ранее согласовано странами-участницами ЕС, сообщает "РИА Новости".

В частности, интеграционное объединение изучит способы предоставить Великобритании доступ к программе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что государства-члены Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 млрд. евро. По словам собеседников издания, решение было принято 19 мая, официально соглашение подпишут 21 мая.

"Некоторые страны за пределами ЕС имеют право участвовать в программе при условии, что эта расходная часть не превышает 35% от стоимости (закупки – ред.). Великобритания и ЕС достигли оборонного партнерства 19 мая, и блок обязался изучить способы предоставления Лондону доступа к программе", – говорится в сообщении агентства.

Как напоминает "РИА Новости", Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону еще на 1,5% ВВП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами