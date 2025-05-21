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ЦАМТО

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым визитом в Малайзию

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Корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

ЦАМТО, 20 мая. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" 19 мая прибыл с деловым визитом в Малайзию.

Отряд кораблей стал на якорь на внешнем рейде острова Лангкави.

В порту российскую делегацию встретили официальные лица острова Лангкави и представители посольства России в Малайзии.

Справочно:

На о.Лангкави 20 мая открывается Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025. "Рособоронэкспорт" организует на этой выставке объединенную российскую экспозицию, причем компания примет участие в мероприятии на о.Лангкави впервые с 2019 года.

Ранее отряд кораблей ТОФ посетил порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам, где состоялись встречи с командованием военного округа Народной армии СРВ и военно-морского района Вьетнамского народного флота, а также руководством народного комитета города, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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