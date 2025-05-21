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Интерфакс-АВН

Учения "Запад-2025" будут сопряжены с учениями ОДКБ - ТВ

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Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Минск. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Запланированные на сентябрь белорусско-российские учения "Запад-2025" будут сопряжены с учениями Организации Договора о коллективной безопасности, которые также пройдут на территории Белоруссии, сообщил гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на информацию Минобороны республики.

"Совместные учения Беларуси и России "Запад" проходят планово раз в 3-4 года. Они являются экзаменом для армий двух государств. Их цель - укрепить военную интеграцию Беларуси и России и отработать совместные действия в условиях потенциальной угрозы. Особенность тренировки в 2025 году заключается в том, что она будет сопряжена с маневрами ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября", - говорится в сообщении.

"Основной эпизод союзных учений развернется в середине сентября, а увязка с маневрами Организации подчеркивает стремление Минска и Москвы усилить региональный альянс", - отмечается в телесюжете.

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