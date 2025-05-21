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ЦАМТО

ВС Венгрии получили новую партию ОБТ "Леопард-2A7HU"

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 20 мая. Командование ВС Венгрии 15 мая сообщило о доставке в страну очередной партии из трех новых ОБТ "Леопард-2A7HU" и первого танкового мостоукладчика "Легуан 2HU".

Новая партия техники будет принята на вооружение 1-й бронетанковой бригады им. Дьердя Клапки (Тата) ВС Венгрии.

Размещенная на шасси танка "Леопард-2", система "Легуан" (LEGUAN) относится к классу MLC 80 (нагрузка около 72 т) и предназначена для укладки одного моста длиной 26 м, позволяющего преодолеть водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м, либо двух отдельных мостов длиной 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 мин.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка, осуществляемая в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026, позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и несколько десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость заказа не раскрывалась. Неофициально сообщалось, что она составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.), однако, по оценке, бюджет программы может превышать 1,5 млрд. евро.

В комплект поставки ОБТ "Леопард" также входят одна учебная машина для обучения вождению, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Визент-2HU" (WiSENT 2HU) и три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU".

Помимо новой техники, грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривает поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы заказчику в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен в Венгрию 5 декабря 2023 года. Как предполагается, полностью поставка будет завершена до 2028 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
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