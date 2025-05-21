Вице-премьер РФ посетил в Северодвинске предприятия ОСК - Севмаш и центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 20 мая. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин начал свой рабочий визит в Архангельскую область 19 мая с посещения крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий АО "ОСК".

В Северодвинске вице-премьер ознакомился с работой Севмаша и центра судоремонта "Звездочка" ОСК.

На Севмаше, крупнейшем кораблестроительном заводе России и единственном предприятии страны, строящем атомные подводные лодки, Марат Хуснуллин вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским осмотрел самый большой эллинг в Европе, предназначенный для строительства атомных подводных лодок.

Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил, что за последние 20 лет портфель заказов Севмаша значительно вырос. Сейчас на стапелях строятся современные ракетоносцы проектов "Борей-А" и "Ясень-М", завершено строительство проектов "Ясень" и "Борей". Все атомные подводные лодки, построенные на Севмаше, проектируют санкт-петербургские конструкторские бюро ОСК "Рубин" и "Малахит".

С 2012 года предприятие ОСК передало в состав ВМФ 13 атомных подводных лодок 4-го поколения, еще несколько кораблей находятся на разных стадиях строительства.

На Севмаше также ведется ремонт и модернизация крейсера проекта 11442М. Все работы выполняются в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ, с использованием комплектующих российского производства. В производственном процессе задействованы более 400 контрагентов со всей страны.

Особое внимание ОСК уделяет модернизации производства: на предприятии ОСК Севмаш продолжается поэтапное обновление цехов, закупается новое оборудование, внедряются современные технологии автоматизации и цифровизации, созданы специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ 4-го и последующих поколений. Эти меры реализуются в рамках программы технологического развития ОСК и направлены на сокращение сроков строительства субмарин и повышение эффективности производственных процессов.

После посещения Севмаша вице-премьер прибыл в центр судоремонта "Звездочка" ОСК. Здесь он осмотрел крупнейшую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая в 2023 году была выведена из состава ВМФ России. В настоящий момент рассматривается возможность сохранения этой АПЛ в качестве музея для нынешнего и будущих поколений.

Генеральный директор судоремонтного предприятия ОСК Сергей Маричев ознакомил зампредседателя правительства с ходом реализации проектов по ремонту и строительству объектов капитального строительства предприятия в рамках выполнения федеральных целевых программ.

Справочно:

Закладка тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула" "Дмитрий Донской" состоялась 30 июня 1976 года, строительство длилось пять с половиной лет. 29 декабря 1981 года был подписан акт приема корабля. Тяжелый крейсер "Дмитрий Донской" стал головным в серии из шести кораблей. Специально для создания атомоходов третьего поколения на Севмаше была проведена грандиозная реконструкция, возведен новый эллинг – самое крупное крытое сооружение для строительства атомных подводных лодок в Европе.

Проект корабля разрабатывался в Санкт-Петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (с 2008 года предприятие ОСК) под руководством Сергея Ковалева. Ответственный сдатчик – Александр Белопольский, сдаточный механик – Григорий Павлюк. В создании атомной подлодки принимали участие более тысячи предприятий со всей страны. "Работали как в войну" – так на верфи характеризовали темпы строительства корабля. На Севмаше 1219 работников награждены орденами и медалями. В 1989 году АПЛ "Дмитрий Донской" вернулась на Севмаш для ремонта и модернизации. Корабелы фактически подарили подлодке вторую жизнь, переоборудовав ее для испытаний баллистической ракеты "Булава".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".