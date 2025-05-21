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РИА Новости

В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур

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Катер РПК-640
Катер РПК-640.
Источник изображения: © Фото : ООО "КМЗ"

КМЗ: модернизированный катер РПК-640.М1 сможет преодолевать мелководье

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

"Этот катер основан на базе РПК-640, но имеет ряд отличий. Как и базовый катер, РПК-640.М1 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта",- сказал Даниленко.

По его словам, модернизированная версия обладает усиленной транцевой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий — наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения; складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды; а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора.

"Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера. Результаты испытаний показали, что модернизированная версия полностью сохраняет заявленные характеристики базовой модели катера", - заявил Даниленко.

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Страны
Россия
Компании
КМЗ
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