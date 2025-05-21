В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур

КМЗ: модернизированный катер РПК-640.М1 сможет преодолевать мелководье
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
По его словам, модернизированная версия обладает усиленной транцевой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий — наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения; складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды; а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора.
"Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера. Результаты испытаний показали, что модернизированная версия полностью сохраняет заявленные характеристики базовой модели катера", - заявил Даниленко.