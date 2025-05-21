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ТАСС

Эксперт Степанов: КНР может принять на вооружение недосягаемые для ПВО дрононосцы

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Jiutian SS-UAV
Китайский БЛА Jiutian SS-UAV.
Источник изображения: Dimsun Daily

Первые испытания беспилотника запланированы на июнь, рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Китай планирует вооружить свою армию воздушными носителями дронов, способными летать на высотах вне зоны действия многих западных систем противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Народно-освободительная армия Китая планирует поставить на вооружение флот воздушных дрононосцев, заявленной особенностью которых является потолок высоты применения в 15 тысяч метров, что превышает либо находится на предельных операционных возможностях многих западных систем ПВО", - сказал Степанов.

Первые испытания перспективного беспилотника китайской аэрокосмической корпорации AVIC, который получил название Jiutian SS-UAV, запланированы на июнь текущего года. Изделие представляет собой тяжелый высотный многоцелевой беспилотный летательный аппарат, способный нести на борту более ста ударных дронов-камикадзе, схожих по конструкции с барражирующими боеприпасами "Герань". Управление дронами реализуется по роевому принципу с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта.

По данным эксперта, большое значение имеет и дальность применения носителя БПЛА в 7 тыс. км, превращающая носитель фактически в стратегический инструмент. Это потенциально позволяет применять рой камикадзе по многим военным объектам США: расстояние от Китая до Аляски составляет 5 тыс. км, до базы США на Гуаме - 3 тыс. км, не говоря об объектах в Южной Корее и Японии. Степанов считает, что несколько подобных дрононосцев способны перегрузить бортовое ПВО любой авианосной ударной группы США, гарантированно нанося неприемлемый ущерб надводному флоту, а также имиджу и самолюбию американских адмиралов.

Концепция авианосных ударных групп (АУГ) США, считает эксперт, и так поставлена под сомнение асимметричным прокси-воздействием в отдельных зонах проливов Ближнего Востока, а также иранским высокоточным оружием, превращающим дорогостоящие авианосцы во вполне доступную и беззащитную цель. "Актуализирующаяся военная доктрина Китая, предполагающая массовое внедрение автономных и беспилотных систем во все виды вооруженных сил, окончательно развенчивает миф неуязвимости и смертоносности АУГ наряду с российским гиперзвуком, деклассифицирует этот прежде ключевой инструмент глобального проецирования американской военной мощи", - заключает Степанов. 

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