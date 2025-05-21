Россия начала применять неуязвимые дроны в зоне СВО

«Царьград»: ВС России начали применять дроны с ИИ в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) дроны с искусственным интеллектом (ИИ), которые неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО). О возможностях аппаратов рассказал «Царьград».

Компактный беспилотник может доставить три килограмма полезной нагрузки на расстояние до 90 километров. Дрон оснащен гибридной системой навигации на основе спутниковой системы и LTE-связи, а также камерой с ИИ-модулем на базе процессора JETSON. Это позволяет беспилотнику автоматически распознавать цели и защищаться от перехвата.

«По словам экспертов, особый интерес вызывает способность дрона в реальном времени выявлять работу вражеских [систем] ПВО и оперативно маневрировать, избегая поражения. Также отмечается высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, что делает аппарат особенно эффективным в условиях интенсивного подавления сигналов», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что это превращает ударный дрон в разведывательно-ударный комплекс.

В марте «Известия» писали, что российский детектор «Булат» с системой ИИ сможет определять типы атакующих беспилотных летательных аппаратов.