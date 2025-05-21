Российско-китайский рывок в Арктику — новый стратегический очаг напряженности (The Indian Express, Индия)

Indian Express: Арктика рискует стать стратегическим очагом напряженности

Арктика нуждается в эффективном управлении в связи с тем, что в регионе открываются возможности для расширения мировой торговли, пишет Indian Express. Но в то же время он рискует превратиться в стратегический очаг напряженности, так как Арктический совет практически недееспособен.

Саянтан Халдар (Sayantan Haldar)

12 марта на 14-м заседании Арктического совета завершилось председательство Норвегии. Арктический совет выступает в качестве главного межправительственного форума, содействующего региональному сотрудничеству и управлению. В состав форума входит восемь постоянных членов — Канада, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США и Дания (включая Гренландию и Фарерские острова). После бурного периода трудностей в поддержании эффективной работы Арктического совета Норвегия передала эстафетную палочку временного председательства Дании.

Хотя бóльшую часть времени отношения внутри региона могли похвастаться так называемой “арктической исключительностью” — это выражение вошло в обиход в попытке уберечь его от геополитической напряженности, но все же для Заполярья настали беспрецедентные времена. Конфликт России и Украины коренным образом изменил его геополитический ландшафт. С 2022 года успехи Арктического совета как эффективного форума регионального управления решительно застопорились.

Учитывая сам характер форума, в основе которого лежит единогласный консенсус, практически полный разрыв отношений с Россией поставил под угрозу его дальнейшую эффективность. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вскоре после начала боевых действий обострило напряженность внутри группы. В настоящее время в Арктический совет входят семь государств-членов НАТО и Россия. Учитывая принципиальную настороженность Москвы к НАТО, достичь прогресса группе становится все затруднительнее.

Стремление президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию лишь подлило масла в огонь. С момента вступления в должность в январе 2025 года Трамп утверждает, что американская власть над Гренландией имеет решающее значение не только для национальных интересов США, но и для международной безопасности. Важно отметить, что интересы Вашингтона в регионе не ограничиваются вопросами “жесткой” безопасности, но привязаны к его огромным природным ресурсам. На фоне ускорившейся стратегической погони за ключевыми минералами и редкоземельными элементами важность Арктического региона может лишь возрасти.

России необходимы альтернативы для расширения сотрудничества в Арктике, и Китай стал важнейшим партнером. Китайские цели в Арктике также окрепли и расширились. В 2014 году председатель Си Цзиньпин во всеуслышание заявил о стремлении Пекина стать “полярной державой”. С тех пор Китай именует себя “приарктическим” государством, сигнализируя о стремлении активнее участвовать в делах региона.

У Китая нет береговой линии в Арктике, и он не претендует на контроль над суверенной территорией в регионе. Таким образом российско-китайское военно-морское сотрудничество в Арктическом регионе открыло новое стратегическое измерение в меняющейся геополитической матрице региона. Эта формирующаяся ось должна служить арктическим странам напоминанием о необходимости поддерживать постоянное сотрудничество.

В сложившихся условиях Арктический совет столкнулся с решающими вызовами. “Арктическая исключительность” тает на глазах. Из-за соперничающих интересов и в отсутствие эффективных механизмов управления Арктика рискует скоро превратиться в стратегический очаг напряженности, и эти события будут иметь серьезные последствия в глобальном масштабе.

Усугубляющиеся климатические вызовы в Арктике и ускоренное таяние льдов чреваты повышением уровня мирового океана. Но при этом таяние арктических льдов также открыло новые возможности для расширения судоходных путей. По всей видимости, это приведет к появлению в регионе новых игроков и заинтересованных сторон. Эффективное управление станет важнейшей задачей для региона в связи с тем, что будут открыты возможности для расширения глобальных каналов поставок и улучшения мировой торговли.

Повлечет ли за собой появление новых игроков в Арктике переосмысление самой архитектуры управления регионом? Как механизм управления Арктикой будет противостоять меняющимся геополитическим расчетам в регионе? Арктическому совету предстоит дать на эти насущные вопросы взвешенный ответ, который учтет все многочисленные нюансы. Однако отправной точкой для этого для этого должно стать официальное признание, что “арктическая исключительность” тает.

Саянтан Халдар — научный сотрудник по морским исследованиям аналитического центра ORF