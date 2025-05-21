Укрощение "Леопарда": как уничтожался немецкий танк Leopard 2 на Украине

Специалисты госкорпорации "Ростех" заявили об обнаружении ряда уязвимостей основного боевого танка (ОБТ) Leopard 2A6 после изучения трофейного образца, захваченного в зоне специальной военной операции. ТАСС — о судьбе немецкой бронемашины на Украине, уязвимостях ее конструкции и других танках этой линейки

О результатах оценки военно-технических характеристик Ростех сообщил в своем телеграм-канале. В нем указывается, что уязвимости связаны с толщиной и составом бронезащиты, а также внутренней компоновкой танка. Специалисты пришли к выводу, что защищенности Leopard 2A6 может быть недостаточно, чтобы противостоять современным угрозам на поле боя. "Кроме того, на вооружении киевского режима находятся различные версии устаревших танков Leopard 1. Эти машины в значительной степени утратили свою эффективность", — отмечается в сообщении.

Ветеран Балкан

Семейство танков Leopard 2 начало разрабатываться в рамках контракта на создание американо-германского основного боевого танка. Однако проект вышел за рамки первоначального бюджета и разделился на две независимые национальные программы. Результатом американских разработок стал ОБТ M1 General Abrams. Западногерманские конструкторы в 1969 году создали первые прототипы нового танка для испытаний, а в 1979 году машина поступила на вооружение бундесвера. Впоследствии танк неоднократно модернизировался, наиболее современные Leopard носят индекс 2A8.

Транспортировка танка Leopard 2A6 Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Производитель описывает Leopard 2A6, доставшийся специалистам Ростеха для изучения, как зарекомендовавший себя по опыту практического применения. После боевых действий в составе Сил НАТО для Косова (KFOR), в которых Германия участвует с 1999 года, танк был модернизирован до варианта 2A6М. В частности, у ОБТ была усилена противоминная защита.

По данным Минобороны России, Leopard 2A6 имеет боевую массу 62,4 т, экипаж 4 человека, оснащен дизельным двигателем мощностью 1 500 л.с. Танк вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 мм и двумя 7,62-мм пулеметами.

Желанный трофей

После заявлений Польши о готовности поставить Украине роту Leopard, а также Германии о скорой поставке Киеву этих машин для оснащения двух танковых батальонов Вооруженные силы России начали готовить специальные группы по противодействию западным танкам, а танкисты — изучать уязвимые точки зарубежных "подарков" Киеву, тактические приемы боя с Leopard и другими иностранными тяжелыми бронемашинами. При этом как Минобороны России, так и частные лица объявили денежные премии за иностранные танки, которые будут захвачены или уничтожены.

В мае 2023 года ВСУ получили около 60 танков Leopard, переданных им коалицией из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Впервые массовое применение западных танков состоялось в ходе так называемого контрнаступления ВСУ 4 июня 2023 года. При этом уже 6 июня российское военное ведомство отчиталось о восьми уничтоженных немецких танках. В дальнейшем такие сообщения стали регулярными.

В мае 2024 года Leopard 2A6 демонстрировался на выставке трофеев Вооруженных сил России в московском Парке Победы. Машина была захвачена в апреле того же года в населенном пункте Бердычи близ Авдеевки, освобожденной в феврале 2024 года.

Всего в ходе специальной военной операции российскими военными уничтожено свыше 23,3 тыс. танков и иных боевых бронированных машин.

Слабая крыша, один люк на троих

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС поделился мнением, что говорить о низкой защищенности Leopard 2 в целом было бы неправильно. "У него достаточно серьезная защита лобовой проекции, — отметил он. — Да, как и любой другой танк, он имеет слабые места, которые надо знать. Так же, как и во время Великой Отечественной войны боролись и с "тиграми", с "фердинандами", прочими, искали слабые места и [в них] поражали. То же самое у Leopard 2A6 — есть некоторые слабые места".

"За счет того, что у него большие габариты, растет и масса — особенно когда [разработчики] начали ставить дополнительную защиту на "пятерку", "шестерку", — сказал эксперт. — Габариты довольно внушительные — и длина, и высота. Соответственно, чем больше размер цели, тем легче ее поразить, проще в нее попадать".

"У него компоновка, по сути, такая же, как на наших танках 1950–1960-х годов — как ее называют, классическая: механик-водитель в корпусе впереди внизу и три члена экипажа — в башне. Слабым местом является крыша: она довольно тонкая. И размещение части боекомплекта в нише кормовой части башни — его поражают наши дроны и другие летающие противотанковые средства. Бьют в то место, где расположен боекомплект через крышу башни, и боекомплект детонирует. Все эти сказки о том, что там стоит перегородка и она спасает экипаж, не оправдались", — отметил недостатки немецкой бронемашины полковник запаса.

Суворов отметил ряд особенностей расположения экипажа в западных танках. "Самое комфортабельное место [Leopard] — это у механика-водителя, — рассказал специалист, неоднократно бывавший внутри немецкого ОБТ. — Хорошее кресло, педали, более-менее просторно. Но есть один нюанс: на последних модификациях 2А5, 2А6, 2А7+, 2А8, где на башню повесили дополнительную броневую защиту, механик-водитель через свой люк машину не покинет. И у них получается, что три члена экипажа — механик-водитель, наводчик и командир — залезают в танк по очереди через один командирский люк. Свой люк есть у заряжающего. Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку... Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика... Так что об особой комфортабельности там речи не идет".

Транспортировка танка Leopard 2A6 Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

"То же самое у американцев. У них еще хуже: механик-водитель в боевом положении находится лежа, что крайне неудобно. Они погнались за тем, чтобы снизить высоту силуэта машины — уменьшили, и сидя там человек работать не может, его приходится положить в какое-то непонятное положение. <...> Наводчик сидит — ноги командира у него на плечах, и так далее", — поделился мнением эксперт.

Списанные танки для утилизации на Украине

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают насыщаться списанными зарубежными бронемашинами. Так, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что на пути на Украину уже находятся 49 ОБТ Abrams, которые сняты с вооружения австралийской армии.

"Старые [танки] надо как-то утилизировать, это будет стоить определенных средств, а так — можно отправить на Украину, где они будут утилизированы нашими войсками, и еще и на этом денег поиметь", — выразил мнение Суворов.

Нидерланды, которые совместно с Данией отправили на Украину партию ОБТ Leopard и ранее продали свои Leopard 2A6 Финляндии без замены, приобретают новейшую модификацию бронемашины Leopard 2A8. "Это дальнейшее развитие семейства вторых Leopard, — рассказал эксперт. — Повышение защиты связано с установкой комплекса активной защиты. Trophy — это израильская разработка. <...> Был одно время ряд проблем с этой системой. Основная — в том, что она не срабатывала при применении реактивных противотанковых гранат, если по танку стреляют с расстояния менее 200 м: она не реагировала. На больших дальностях отрабатывала, с 200 м — перестала".

Кандидат военных наук заметил, что у европейских партнеров Киева собственные танки уже заканчиваются. "В Британии [танков] меньше 200, во Франции — порядка 250, в Германии в свое время посписывали, что-то раздали — осталось в районе 200 Leopard", — сказал Суворов. По мнению специалиста в области бронетанковой техники, срочно организовать массовое производство новых танков невозможно. "Даже если представить, что [Украине] передадут 1 000 танков — ну и что? <...> К победе это их не приведет, просто тупо затянется этот конфликт, увеличится количество жертв. А эти танки все равно сгорят", — поделился мнением эксперт.

Виктор Бодров