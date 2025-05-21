Операторы дронов в России обучатся поражать безэкипажные катера на VR-тренажерах

Как сообщил в компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра", тренажер включает цифровых двойников практических всех дронов и военной техники, задействованных в зоне боевых действий

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Модуль по обучению поражению безэкипажных катеров FPV-дронами появится на тренажерах виртуальной реальности "Небо-22", которые поставлены в учебные центры ВС РФ для подготовки операторов. Об этом сообщили ТАСС в компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" (резидент Центра беспилотных систем и технологий).

"Модуль [по поражению безэкипажных катеров дронами] сейчас находится в разработке, к тестированию приступим в ближайшие недели. А борьба с другими дронами в воздухе уже имеется на наших тренажерах и это направление развивается совместно с профильными центрами обучения", - сообщили там.

По словам собеседника агентства, цифровые двойники практических всех дронов и военной техники, задействованных в зоне боевых действий, присутствуют в тренажере.

В компании уточнили, что на данный момент VR-тренажеры "Небо-22" поставлены в зону специальной военной операции и в профильные учебные центры.

Ранее IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев сообщал ТАСС, что тренажер "Небо-22" включает более 25 обучающих модулей для разных типов БПЛА, что делает его одним из самых многофункциональных в мире. Тренажер позволяет отработать полеты в режиме разведки, камикадзе, сброс полезной нагрузки, командное взаимодействие до 20 операторов одновременно на одной карте, уход от перехвата средствами радиоэлектронной борьбы противника, а также выставить тактико-технические характеристики дрона, который стоит на вооружении конкретного подразделения. Обучение производится на специально смоделированных картах, где военнослужащим предстоит выполнять боевые задачи.