Войти
ТАСС

Операторы дронов в России обучатся поражать безэкипажные катера на VR-тренажерах

231
0
0
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщил в компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра", тренажер включает цифровых двойников практических всех дронов и военной техники, задействованных в зоне боевых действий

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Модуль по обучению поражению безэкипажных катеров FPV-дронами появится на тренажерах виртуальной реальности "Небо-22", которые поставлены в учебные центры ВС РФ для подготовки операторов. Об этом сообщили ТАСС в компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" (резидент Центра беспилотных систем и технологий).

"Модуль [по поражению безэкипажных катеров дронами] сейчас находится в разработке, к тестированию приступим в ближайшие недели. А борьба с другими дронами в воздухе уже имеется на наших тренажерах и это направление развивается совместно с профильными центрами обучения", - сообщили там.

По словам собеседника агентства, цифровые двойники практических всех дронов и военной техники, задействованных в зоне боевых действий, присутствуют в тренажере.

В компании уточнили, что на данный момент VR-тренажеры "Небо-22" поставлены в зону специальной военной операции и в профильные учебные центры.

Ранее IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев сообщал ТАСС, что тренажер "Небо-22" включает более 25 обучающих модулей для разных типов БПЛА, что делает его одним из самых многофункциональных в мире. Тренажер позволяет отработать полеты в режиме разведки, камикадзе, сброс полезной нагрузки, командное взаимодействие до 20 операторов одновременно на одной карте, уход от перехвата средствами радиоэлектронной борьбы противника, а также выставить тактико-технические характеристики дрона, который стоит на вооружении конкретного подразделения. Обучение производится на специально смоделированных картах, где военнослужащим предстоит выполнять боевые задачи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами