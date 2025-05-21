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ТАСС

В РФ создали окопную сигнализацию для выявления украинских диверсантов

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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Датчики движения "Сигнала" позволяют заблаговременно фиксировать нарушение границ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Окопную сигнализацию "Сигнал" с датчиками движения начнут применять в зоне спецоперации для раннего предупреждения постовых о пересечении линий и выявления украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Военнослужащие в зоне СВО обратились с просьбой разработать изделие, которое позволяло бы дежурному понимать, что к зоне поста кто-то подходит. Так была создана окопная сигнализация "Сигнал" с датчиками движения, расположенными на большом расстоянии, что позволяет заблаговременно фиксировать нарушение границ и выявлять диверсионно-разведывательные группы противника. Первая версия "Сигнала" отличалась большими габаритами и напоминала чемодан. В настоящее время создана компактная ручная версия изделия. На следующей неделе она впервые уедет в зону СВО", - рассказал он.

По словам специалиста, устройство поставляется вместе с восемью датчиками, которые расставляются по точкам контроля. "Соответственно, в лесной зоне мы можем охватить расстояние до 3 км. Если точка контроля нарушается, то прибор выдает сигнал оповещения при помощи вибрации, звука и визуального оповещения. Датчики "Сигнала" способны работать до пяти лет при срабатывании один раз в день", - отметил представитель компании.

По его словам, еще одно преимущество "Сигнала" заключается в отсутствии необходимости частого технического обслуживания. "Датчики "Сигнала" способны работать до пяти лет при срабатывании один раз в день. Изделие малое, компактное, мобильное, оно на самом деле умещается в руку и работает очень долго. Повесил "Сигнал" на дерево, и оно фиксирует любой проход, при этом не реагируя на мелких зверей", - сообщили в АО "НПП". 

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Россия
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