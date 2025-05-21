Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

M1A1 AIM SA с "ARAT-1"

Австралийские M1A1 AIM SA Abrams получили динамическую защиту "ARAT-1". Фотография одного такого танка появилась в социальных сетях. Интересно, что до этого боевые машины такого типа, находившиеся на вооружении сухопутных войск данного государства, никогда не показывали с такой доработкой.

Похоже, американцы снабдили своих союзников подобной "реактивной броней" перед отправкой танков украинским неонацистам.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Abrams в первоначальном облике

Боевые машины прошли также восстановительный ремонт, правда в отличие от уже находящихся у ВСУ M1A1 SA австралийские так и не получили 12,7-мм дистанционно-управляемые пулеметные установки.

Предполагается, что эта техника будет доставлена в Европу морским транспортом: всего 49 штук. Где-нибудь в Германии или Польше их дооборудуют противокумулятивным "Контактом", а затем распределят между несколькими бригадами.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

M1A1 AIM без динамической защиты

Вероятно, добавят танковому батальону 47-й отдельной мехбригады, какое-то количество попадет в 82-ую отдельную десантно-штурмовую бригаду и, возможно, еще в какое-то соединение. Перед летней компанией враг лихорадочно, с помощью западных спонсоров пытается возместить свои потери.

Лев Романов