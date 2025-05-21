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Британские БМП получили дополнительную защиту

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Фото: public domain
Фото: public domain.

Army Recognition: Британские БМП Warrior получили дополнительную защиту

Боевые машины пехоты (БМП) Warrior британской армии получили комплекты дополнительной защиты. Об этом пишет Army Recognition.

Издание обратило внимание на фотографии машин, принимающих участие в учениях Hedgehog на территории Эстонии. БМП оснастили дополнительными бронеэкранами, которые прикрывают корпус. Автор допустил, что модули над ходовой частью получили блоки динамической защиты. Также над башнями машин установили надстройку с бронестеклами.

Базовая версия Warrior несла только алюминиевую броню, которая обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков. «По сравнению с оригинальной алюминиевой конструкцией, это усовершенствование значительно повышает живучесть как в городских условиях, так и на открытой местности», — говорится в материале.

Первые серийные БМП передали британским военным в 1987 году. Гусеничная машина вооружена автоматической пушкой L21A2 калибра 30 миллиметров и пулеметом. Warrior без дополнительной защиты развивает скорость до 75 километров в час по шоссе.

В апреле стало известно, что российские БМП-3, которые стоят на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получили новые боевые модули DVK-30 в рамках модернизации.

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