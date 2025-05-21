Тип с барабаном: начался выпуск дронов с револьверной подачей боеприпасов

Новый БПЛА-бомбардировщик «Голубь» несет на борту 12 гранат

В России началось серийное производство дронов револьверного типа. Коптер-бомбардировщик с названием «Голубь» оснащен барабаном на 12 выстрелов для подствольного гранатомета. Он предназначен для уничтожения небронированной техники и личного состава противника и был успешно испытан в зоне проведения специальной военной операции.

Налет «Голубя»

БПЛА «Голубь» — фронтовой квадрокоптер предназначенный для сброса боеприпасов. Аппарат может нести полезную нагрузку 3,5 кг. Барабан, который рассчитан на 12 ВОГов (ВОГ — выстрел осколочный гранатометный, боеприпас для подствольного гранатомета — Ред.), находится внутри аппарата. Его можно заменить на держатель одной 82-мм минометной мины. Бомбардировщик уже применяется в тестовом режиме в зоне спецоперации, где успешно себя показал, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

— Бомбардировщик «Голубь» уже используется для поражения живой силы противника, — рассказал «Известиям» основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

Мощность ВОГов, а в особенности 82-мм мины, также позволяет уверенно уничтожать и небронированную технику.

Дальность полета новой машины 10 км, высота – 500 метров. Он может находиться в воздухе до 30 минут, разгоняясь до скорости 60 км/ч. «Голубь» оснащен поворотной видеокамерой, которая используется и для пилотирования, и сброса боеприпасов.

Дроны-бомбардировщики управляются оператором и приспособлены к противодействию работе комплексов радиоэлектронной борьбы благодаря использованию РЭБ-устойчивой связи собственной разработки «Поземка».

Аппарат может работать в любое время суток: днем находить цели с помощью поворотной камеры, а ночью задействовать тепловизор.

— Дроны со сбросом боеприпасов активно применяются с начала СВО. Однако «Голубь» отличается от аналогов: он, как классический бомбардировщик, несёт боевую часть внутри корпуса, а не на внешней подвеске. Это улучшает аэродинамику, снижает энергопотребление и повышает дальность полёта, — пояснил Андрей Безруков, глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Плюсы револьверной схемы БПЛА

Револьверная схема считается интересной и перспективной, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— До спецоперации разработкой квадрокоптеров с барабанной схемой занимались во многих странах, — отметил он. — Но сам потенциал стал окончательно ясен во время интенсивных боевых действия на территории Украины. Барабан, установленный на дроне, позволяет дозированно наносить удары. Например, по скоплению пехоты их можно сбросить очередью — один за одним, сразу накрыв группу. При преследовании выживших эффективнее всего действовать одиночными сбросами. Раньше, сбросив одну гранату, дрон уходил на перезарядку и противнику удавалось скрыться. Теперь этот вариант не пройдет. ВОГов хватит и на преследование. Солидный боезапас позволит гарантированно уничтожить или сделать небоеспособной большую группу солдат. Недостаток у револьверной схемы один — малое могущество боеприпасов. Но в случае с БПЛА «Голубь» можно комбинировать ударные возможности, использовав 82-мм мину, или действовать парой БПЛА: один — с ВОГами, другой — с более мощной 82-мм миной.

Несмотря на небольшую убойную мощность ВОГа, этот боеприпас можно использовать для уничтожения военной техники, отметил эксперт.

— Причем речь идет не только об автомашинах, — объяснил Юрий Лямин. — БМП, БТРы и танки в ходе боестолкновений часто бросают после незначительных повреждений с открытыми люками, что дает возможность филигранно забросить боеприпас внутрь машины и уничтожить их. Также он эффективен против комплектов спутниковой связи «Старлинк», на который жалко тратить мощные боеприпасы. ВОГа вполне хватит, чтобы ее вывести из строя. Причем, надо заметить, что это ценная цель — без связи сразу остается целое подразделение противника. Антенны связи, комплексы РЭБ, оборудование которых легко серьезно повредить даже небольшими осколками, — это цели для револьверных дронов.

Такой аппарат хорошо подойдет для свободной охоты, отметил он.

— В ходе патрулирования с его помощью можно прерывать снабжение подразделений, — отметил он. — Он не даст проехать автотехнике или пройти солдатам. Именно такие действия приводят к изоляции района, максимально усложняя жизнь передовым подразделениям противника.

Ретрансляторы помогут увеличить дальность

Дальность действия беспилотников подобных «Голубю» может быть увеличена с помощью ретранслаторов, в том числе воздушных. Ранее «Известия» писали, что в зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы, которые увеличивают дальность действия FPV-дронов и других беспилотников.

Одна из таких машин — БПЛА-ретранслятор «Пересмешник». Это компактная летающая платформа, на которую можно устанавливать ретрансляторы видео- и радиосигнала управления. Она позволяет значительно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов.

Эти аппараты обеспечивают усиление сигналов на расстояниях более 10 км в условиях открытой местности и более 5 км в условиях городской застройки. Время в полете — 40 минут.

Кроме того, увеличение дистанции полета дрона повышает безопасность операторов. Найти их гораздо труднее, если они находятся далее, чем не в 3–5 км от фронта. Радиотехнические системы противника найдут дрон-ретранслятор, а не пункт управления, где находится оператор. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить жизни операторов наших БПЛА.

Богдан Степовой