В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи.

Российская технология АФАР обеспечит высокоскоростную связь с орбиты

Команда ученых из Томского национального исследовательского университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева разработала низкоорбитальный комплекс для высокоскоростной спутниковой связи. Как сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, проект, использующий технологию активной фазированной антенной решетки, станет российским аналогом системы Starlink и обеспечит двустороннюю связь по всему миру.

Новый комплекс включает два малых космических аппарата формата CubeSAT 6U, созданных с применением отечественных компонентов, таких СВЧ-электроника, микроконтроллеры, программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и собственные приемо-передающие модули.

Наша технология позволяет производить спутники полностью из российских материалов, что отличает ее от предыдущих разработок, — отметил руководитель проекта Герман Янгалин.

По планам разработчиков, орбитальная группировка будет состоять из 192 спутников, размещенных на низких околоземных орбитах. Комплекс сможет выполнять широкий спектр задач: от передачи данных до мониторинга сельскохозяйственных угодий и анализа транспортных потоков. Проект нацелен на развитие рынков спутниковой связи, инфраструктуры ближнего космоса, технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и радиосвязи.

На данный момент проект находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Прототипы антенных решеток для микроспутников CubeSAT успешно прошли испытания в стратосфере. Разработка ведется в рамках федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства», а НТИ выступает оператором акселерационных программ.