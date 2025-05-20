Войти
Время электроники

«Алмаз-Антей» за 650 млн обещает создать инфраструктуру для контроля за БПЛА

201
0
0
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Единственный поставщик аэронавигационного оборудования для «Госкорпорации по организации воздушного движения» концерн «Алмаз-Антей» получил госзаказ на 650 млн руб. на создание в восьми российских регионах инфраструктуры для подключения их к единой системе наблюдения за воздушным пространством и контроля за беспилотниками.

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650 млн руб. до конца 2025 г. инфраструктуру для расширения зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в российских регионах, пишут «Ведомости».

Конкурсы по восьми регионам были размещены в апреле — мае 2025 г. По всем закупкам генеральным подрядчиком определен «Алмаз-Антей».

На инфраструктуру в Сахалинской области направят 123,7 млн руб., в Приморском крае —120,2 млн руб., в Ханты-Мансийском АО — 82,8 млн руб., в Томской области — 78,8 млн руб., в Башкирии — 68,4 млн руб., в Татарии — 67 млн руб., в Саратовской области — 54,2 млн руб., в Новгородской области — 46,7 млн руб.

«Алмаз-Антей», как единственный поставщик аэронавигационного оборудования для ГК по ОрВД, получил задачу на расширение существующей широкозонной многопозиционной системы наблюдения (МПСН-Ш) на сферу беспилотия, указано в закупках.

Это заказы на построение экосистемы автоматического зависимого наблюдения-вещания, т. е. наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимыми пилотам самолетов и диспетчерам, объяснил генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

МПСН-Ш — это распределенная сеть наземных станций, принимающих радиосигналы от бортовых ответчиков беспилотных авиационных систем (БАС) и делающих расчет текущего местоположения дрона. Информация из МПСН-Ш будет обрабатываться и передаваться в пункт управления воздушным движением.

Развертывание инфраструктуры МПСН-Ш производится последовательно во многих регионах, обеспечивая тем самым широкий охват территорий и создавая поле наблюдения на широком диапазоне высот, сказал первый заместитель генерального директора и сооснователь «Флай дрона» Александр Каниовский.

В России с первого марта 2025 г. БПЛА массой до 30 кг обязательно должны быть оснащены системой удаленной идентификации, передающей данные о высоте, координатах, категории дрона и его опознавательном индексе.

Единую систему контроля за полетами дронов по заказу ГК по ОрВД также создает «Алмаз-Антей» за 862 млн руб., как писали «Ведомости» в апреле. Платформа должна обеспечивать взаимодействие пользователей дронов массой от 0,15 до 30 кг с ГК по ОрВД, исполнительными и местными органами власти и информационными системами сторонних разработчиков по принципу одного окна.

О предложении концерна «Алмаз-Антей» и «Ростеха», направленном в Минтранс и Правительство, развернуть по всей России систему мониторинга и обнаружения дронов, которая тестировалась в Санкт-Петербурге с 2021 г, сообщалось в сентябре 2023 г.

Комплекс решений включает средства наземной инфраструктуры мониторинга и контроля за беспилотными воздушными судами (Б​​ВС), позволяющие выявлять нарушения. В инфраструктуру входят также средства подавления и противодействия «противоправному применению» беспилотников.

Инфраструктура состоит из первичного радиолокатора (РОСК-1), оптических и тепловизионных приборов и систем зависимого наблюдения. Навигация предусматривает спутниковое позиционирование беспилотников через ГЛОНАСС, а также обязательное оснащение дронов многодиапазонными транспондерами (1090ES/GSM) с возможностью передачи информации через сотового оператора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 05:39
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:34
  • 1
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 20.05 00:09
  • 8949
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:22
  • 1
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами
  • 19.05 16:08
  • 1
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 19.05 11:28
  • 30
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 19.05 10:20
  • 2
Сделать что-то продвинутое: показаны кадры установки мин роботизированным комплексом, созданным бойцами ГВ «Запад»
  • 19.05 05:59
  • 3
Самолеты России и НАТО вступили в противостояние на фоне попытки союзных сил задержать российский нефтяной танкер у побережья Европы (Daily Mail, Великобритания)