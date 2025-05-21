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Полет Су-34 в необычном камуфляже показали на видео

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Су-34Э
Су-34Э.
Источник изображения: topcor.ru

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34Э показали на видео

Полет российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в необычной камуфляжной раскраске показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Воевода вещает».

На записи виден испытательный полет самолета в песчаном камуфляже. Утверждается, что это экспортный Су-34Э. «Первый экспортный заказчик на этот самолет. Лиха беда начало», — пишет канал.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение Военно-воздушных сил России в 2014 году. Двухместный самолет может эффективно поражать воздушные и наземные цели. Су-34 несет ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-земля», а также различные бомбы, включая изделия с модулями коррекции и планирования УМПК.

В апреле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию новых самолетов Су-34. Истребители-бомбардировщики прошли полный цикл заводских испытаний и проверки на различных рабочих режимах.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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