«Герань» как средство принуждения к миру. О чем говорит рекордная атака БПЛА по Киеву

Полковник Ходаренок: интенсивность ударов по Киеву зависит от позиции на переговорах

Российские силы осуществили рекордную атаку беспилотниками по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань». Стоит ли доверять информации Киева об отражении атаки и почему Россия применила именно БПЛА - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Единственный способ увеличить договороспособность Киева - нанесение серии чувствительных поражений Вооруженным силам Украины и осуществление мощных ударов по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны. И последний налет беспилотников является убедительным свидетельством этой тактики.

18 мая Вооруженные силы России осуществили наиболее масштабный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. Всего было запущено 273 БПЛА типа «Герань», включая ложные цели. Удары наносились по объектам на территории столицы Украины и Киевской области.

Почему нельзя доверять информации Киева?

Украинские источники публикуют кадры с места попаданий, подчеркивая при этом, что большую часть беспилотных летательных аппаратов удалось сбить, но до 60 «Гераней», по их же данным, поразили назначенные объекты. В общем сбито 88 дронов, а 128 не достигли целей.

Традиционно удивляет скорость, с которой на Украине докладывают о результатах ударов российских средств воздушного нападения. Еще, что называется, не рассеялся пороховой дым, а в Киеве уже точно известно - запущено столько-то, обстреляно столько-то, большая часть целей (а то и практически все) средствами украинской ПВО поражены. Причем с точностью до одного аппарата. Вот именно 88, не около 80 или 90.

А ведь за подобный отрезок времени можно только собрать сведения от командиров зенитных ракетных дивизионов и батарей (расчетов малокалиберной зенитной артиллерии - МЗА) о количестве произведенных боевых стрельб и израсходованных ракетах (снарядах), но не более того. И на этот факт уже неоднократно обращали внимание.

Далее, даже с учетом средств автоматизации в частях и соединениях ПВО надо собрать данные о проводке всех воздушных объектов со всех радиолокационных рот (батальонов), отработать (то есть вычертить) схему налета противника, собрать со всех зенитных ракетных подразделений карточки стрельбы. В них должны быть следующие данные: обнаружил цель, открыл огонь по цели, встреча ракеты с целью (примерно то же самое относится к расчетам МЗА).

Затем все эти данные наложить друг на друга, подтвердить поражение воздушных объектов данными объективного контроля (то есть фотографиями экранов индикаторов и данных соответствующей аппаратуры), собрать сведения об обнаруженных обломках беспилотников и уже потом на основе подобных данных составлять итоговое боевое донесение.

Хорошо, если этот объем информации удастся собрать, обработать и обобщить за сутки, но иногда даже и трех дней не хватает, чтобы детально разобраться в произошедшем. Так и хочется в этом случае сказать господам в Киеве - довольно, хватит врать-то уже.

Чем атаковала Россия?

Теперь о том, на что стоит обратить внимание в ударе российских средств воздушного нападения 18 мая. В первую очередь заметны существенные изменения в типах применяемых СВН.

Если раньше в налетах отмечались запуски ракет Х-47М2 «Кинжал», зенитных управляемых ракет ЗРС С-300/400, ракет Х-22/32, крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55, КРМБ типа «Калибр», ракет Х-59, Х-69, Х-31П, ракет ОТРК «Искандер-М», то в последних ударах отмечается преобладание беспилотных летательных аппаратов.

И это, по большому счету, понятно. Все-таки для того, чтобы запустить крылатую ракету воздушного базирования типа Х-101, надо поднимать в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95МС (сразу плюсуем стоимость летного часа), да и сама Х-101 - изделие далеко не из самых дешевых. Применение этого типа КРВБ оправдано только по особо значимым целям. Да и запустить, к примеру, двести ракет этого типа, скажем так, весьма проблематично.

Примерно то же самое относится и к крылатым ракетам морского базирования «Калибр». Для боевого применения этих изделий надо как минимум осуществить оперативное развертывание подводных сил Черноморского флота - носителей КРМБ.

А запуск тех же «Гераней» по стоимости на несколько порядков дешевле подъема стратегического бомбардировщика или выхода в море подводной лодки. То есть не приходится сомневаться, что критерий «эффективность-стоимость» при планировании подобных ударов у российских военных стоит на одном из первых мест. Но это вовсе не означает, что происходит некий отказ от применения других средств поражения. Просто всему определенное время и место.

Вес фугасной боевой части у модернизированных БПЛА «Герань-2» составляет уже 90 кг. При промахе в несколько метров этого вполне достаточно для того, чтобы вызвать крупные разрушения на объекте поражения.

Герань-2. Источник: Shutterstock

Бороться средствам ПВО с целями такого типа весьма затруднительно. Во-первых, «Герань-2» совершает полет на предельно малых высотах (менее 200 метров), что само по себе ограничивает дальность ее обнаружения радиолокационными средствами противника (от силы 10-15 км). Во-вторых, корпус БПЛА изготовлен из композитных материалов, что существенно снижает эффективную отражающую поверхность этого аппарата. И, наконец, в-третьих, зачастую зенитная управляемая ракета противника дороже по стоимости «Герани». А это уже ведет к изнурению ПВО неприятеля и его ОПК.

К тому же развертывается крупномасштабное серийное производство следующего поколения «Гераней» - «Герани-3». Этот БПЛА оснащается турбореактивным двигателем, более мощной боевой частью, обладает существенно большей скоростью полета.

Поэтому есть все основания полагать, что, если Украина будет продолжать проявлять неуступчивость в достижении мирных договоренностей, интенсивность ударов по объектам на территории страны в ближайшее время существенно возрастет. И в налетах будут принимать участие уже не 273 БПЛА, а наверняка больше и с гораздо более продвинутыми тактико-техническими характеристиками.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок