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Деловая газета "Взгляд"

SCMP сообщила о скорых испытаниях китайского дрононосца Jiu Tian

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Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

КНР собирается провести летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.

Китай до конца июня планирует провести испытания нового беспилотного летательного аппарата Jiu Tian, сообщает Интерфакс со ссылкой на South China Morning Post. Беспилотник сможет нести и запускать до ста барражирующих боеприпасов либо малых беспилотников.

Jiu Tian рассчитан на дальность полета до 7 тыс. км и высоту до 15 тыс. м, что позволяет ему находиться вне зоны действия большинства современных систем ПВО средней дальности. Размах крыла аппарата составляет 25 метров.

Максимальная грузоподъемность Jiu Tian составляет шесть тонн, на борту он способен перевозить различные типы малых беспилотников, включая беспилотники-камикадзе. После первого испытательного полета в июне планируется провести еще несколько тестов, прежде чем аппарат поступит на вооружение армии Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от НАТО не вмешиваться и не вредить стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США начали формировать новые воинские подразделения для возможного конфликта с Китаем. Китай привел свои войска в повышенную боеготовность в районе Южно-Китайского моря.

Дмитрий Зубарев

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