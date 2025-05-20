Шлеменко vs Ковалёв: опыт против амбиций

31 мая нас ждёт столкновение двух эпох ММА: легендарный ветеран Александр Шлеменко против амбициозного и дерзкого проспекта Владислава Ковалёва. Это бой — проверка на выносливость, мышление, психологию и тактическую гибкость каждого из бойцов. Посмотреть коэффициенты на бой можно в приложении «Пин Ап» — скачать на телефон софт букмекера не составит труда. Эксперты отдают предпочтение Шлеменко, коэффициент на его победу 1.78 (шанс 56,18%). На Ковалёва можно поставить с кэфом 2.01 (вероятность 49,75).

Шлеменко: пока не угасший шторм

Александру Шлеменко 40 лет. И возраст, конечно, сказывается. Перед боем возникает вопрос: сколько ещё осталось в бензобаке? Он уже не так быстр, не так мобилен, как в расцвете сил, но компенсирует это опытом, таймингом и пониманием боя. В бою с Токовым Шлеменко продемонстрировал, что способен не только держать темп, но и переигрывать молодых и крепких соперников.

Он — один из самых хладнокровных бойцов России. Не теряет контроль, даже когда пропускает удары. Не поддаётся эмоциям. Наоборот, часто делает вид, что «всё плохо», провоцируя оппонентов на ошибки.

Из особенностей техники выделим следующие:

В стойке — опасен, особенно в контратаках.

В партере — не доминирует, но умеет обороняться.

Лоу-кики, удары с разворотов, работа на дистанции — всё ещё на уровне.

Если бой пройдёт экватор, у Шлеменко резко возрастут шансы. Он умеет забирать концовки раундов, особенно если соперник устал. Если Ковалёв не сможет нокаутировать Александра в первой-второй пятиминутке, есть риск, что он попадёт в ловушку — бой будет идти по сценарию «Шторма».

Ковалёв: напор, молодость и большой аппетит

Владислав Ковалёв — именно тот, кого называют «новой кровью ММА». Мощный, голодный до побед и признания, с чёткой целью: попасть в UFC. И для этого он готов идти по головам легенд.

Он действительно как «Белаз» — прёт вперёд без остановок и пауз. У него тяжёлые, заряженные на нокаут удары. Стиль Владислава — высокий темп, давление, мощные серии. Он не ждёт момента, он его создаёт.

Пока он не дрался с соперниками уровня Шлеменко. Его предыдущие оппоненты — в основном бойцы без большого опыта или топового резюме. Что будет, если удары не зайдут? Если «Шторм» выживет в первых двух раундах? Сможет ли Владислав перестроиться, не сгореть эмоционально?

Из навыков стоит выделить следующие:

Стойка — главный козырь. У него есть агрессия, мощь, напор.

Защита — сыровата. Он открыт в атаках, поднимает подбородок, что опасно с таким ударником, как Шлеменко.

Партер — тёмная лошадка. Пока его почти не тестировали на земле, и это потенциальная зона риска.

У Ковалёва один путь — идти и давить с первой секунды. Нужен быстрый, взрывной старт. Если он сможет обрушить на Александра град ударов и хотя бы раз серьёзно попасть, появится реальный шанс на досрочную победу. Но если бой затянется, каждая секунда сыграет против него.

Вывод: это битва поколений

Как отмечает эксперт по ставкам на спорт Янис Плиско, это бой, где один спортсмен проверяет другого на прочность. Шлеменко в очередной раз должен доказать, что его рано списывать со счетов. Ковалёв же сдаст экзамен на зрелость и психологию. Букмекеры дают небольшое преимущество ветерану, но шансы примерно одинаковы.

Если Ковалёв выиграет, то официально войдёт в элиту. Если победит Шлеменко — он снова закроет рот скептикам и, скорее всего, получит ещё один громкий бой.

Что бы ни случилось, одно ясно точно: поединок обещает быть зрелищным, напряжённым и непредсказуемым.